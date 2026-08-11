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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Rekord bleibt möglich trotz Iran-Sorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt robust und nähert sich dem Rekord
    • TAG Immobilien überzeugt mit höherem Gewinnziel
    • PNE droht wegen niedriger Gebote ein Kursrutsch
    Aktien Frankfurt Ausblick - Rekord bleibt möglich trotz Iran-Sorgen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt am Dienstag mit einem solide erwarteten Start in Reichweite seines Rekordes. Der Leitindex entwickelt sich weiter robust und trotzt den ausbleibenden Fortschritten bei der Lösungsfindung im Nahen Osten. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 26.358 Punkte. Für eine neue Bestmarke müsste er die 26.445 Punkte vom Freitagnachmittag erreichen.

    Ein gutes Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen trotz hoher Energiepreise, "gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung, erzeugen ein konstruktives Umfeld für den Dax", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank am Morgen. Laut der Helaba dämpfen allerdings neue, gegenseitige Forderungen die Hoffnungen auf eine Einigung im Nahost-Konflikt.

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    Mit Blick auf den Iran hätten sich die Marktakteure mittlerweile "an eine Situation zwischen Hoffen und Bangen gewöhnt und sich angesichts der wechselhaften Nachrichtenlage ein dickes Fell wachsen lassen", schreibt dazu der Marktexperte Stanzl. Er gibt aber auch zu bedenken, dass Resilienz nicht gleichbedeutend mit Immunität sei. "Der Nahostkonflikt bleibt ein Pulverfass, die Stimmung kann jederzeit blitzschnell drehen."

    Die Saison der Unternehmensberichte hat am Dienstag einige Nebenwerte zu bieten, darunter TAG Immobilien . Das Immobilienunternehmen scheint die Anleger mit dem operativen Gewinnziel (FFO 1) zu überzeugen, das an das obere Ende der Zielspanne von 187 bis 197 Millionen Euro konkretisiert wurde. Die Aktien legen vorbörslich 2,4 Prozent zu.

    Zahlen gab es außerdem am Morgen von der Norma Group , Dermapharm , Salzgitter und Jungheinrich - auf den ersten Blick in allen Fällen mit positivem Feedback.

    Kontron entwickelt sich vorbörslich freundlich wegen der Nachricht, dass das Unternehmen unabhängig bleibt. Die Foxconn-Tochter Ennoconn erreichte im Rahmen eines Pflichtangebots keine Mehrheit, Kontron selbst hatte von der Annahme abgeraten. Laut einem Börsianer ist dies förderlich für die Stimmung, denn nun schwinde die Unsicherheit rund um die Transaktion.

    Titel von OHB rücken vorbörslich in den Fokus, weil das Raumfahrtunternehmen ab Donnerstag im SDax den Platz des Stahlhändlers Klöckner & Co einnimmt, der wegen der Übernahme durch Worthington Steel ausscheidet. OHB-Aktien legten auf Tradegate gut ein Prozent zu.

    Ein deutlicher Kursrutsch um fast neun Prozent bahnt sich bei PNE an. Der Windparkentwickler bestätigte zwar einen "Handelsblatt"-Bericht über die Suche nach einem Käufer. Allerdings deutet das erhaltene Marktinteresse darauf hin, dass die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber unterhalb des derzeitigen Börsenkurses liegen.

    Zu guter Letzt sind wieder Analystenstimmen einen Blick wert. Carl Zeiss Meditec wird vorbörslich mit vier Prozent belastet von einer Verkaufsempfehlung der UBS. Barclays und RBC erweitern derweil ihren Beobachtungsrahmen im Rüstungsbereich mit positiven Stimmen zu Renk oder Rheinmetall . Beide Aktien legen vorbörslich zu./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 28,62 auf Tradegate (11. August 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,08 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.718,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,66 %/+101,08 % bedeutet.





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