IT-Dienstleister Cancom profitiert von Sparkurs - Umsatz unter Druck

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (11. August 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -9,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,11 %.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 646,64 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,54 %/+49,78 % bedeutet.