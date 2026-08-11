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    IT-Dienstleister Cancom profitiert von Sparkurs - Umsatz unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Cancom steigert Ebitda dank Sparkurs deutlich
    • Umsatz sinkt wegen verzögerter Kundeninvestitionen
    • Jahresprognose für Umsatz und Ergebnis bestätigt
    IT-Dienstleister Cancom profitiert von Sparkurs - Umsatz unter Druck
    Foto: CANCOM SE

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Halbjahr von seinem Sparkurs profitiert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um ein gutes Drittel auf 49,2 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Dabei war der Umsatz von verzögerten Investitionsentscheidungen der Kunden belastet, wie Vorstandschef Rüdiger Rath einräumte. Der Erlös sank um 3,5 Prozent auf 775,9 Millionen Euro. Analysten hatten bereits damit gerechnet, dass Cancom trotz eines Umsatzrückgangs im Tagesgeschäft wohl deutlich mehr verdienen würde. Die Jahresprognose bestätigte das Management. So soll der Umsatz 2026 auf zwischen 1,75 und 1,85 Milliarden Euro steigen (Vorjahr: 1,71), das operative Ergebnis auf 110 bis 130 Millionen Euro (Vorjahr: 102,5)./men/stk

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    ISIN:DE0005419105WKN:541910
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (11. August 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -9,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 646,64 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,54 %/+49,78 % bedeutet.





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