Nächster Bitcoin-Verkauf von Strategy lässt Kurse fallen

An der Börse kam die Nachricht schlecht an. Die Strategy-Aktie schloss nach Bekanntgabe 2,68 Prozent tiefer bei 97,33 US-Dollar und verlor nachbörslich weitere 0,38 Prozent. Auch Bitcoin notiert am Dienstagvormittag 1,9 Prozent schwächer bei 63.938 US-Dollar.

Strategy sorgt erneut für Unruhe am Kryptomarkt. Das von Michael Saylor gegründete Unternehmen hat weitere 1.690 Bitcoin verkauft und damit seine Bestände die zweite Woche in Folge reduziert. Die Erlöse flossen vollständig in den Rückkauf der variabel verzinsten Vorzugsaktie STRC.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Strategy erlöst 108,6 Millionen US-Dollar mit Bitcoin-Verkauf

Aus einer am Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Mitteilung geht hervor, dass Strategy in der letzten Woche insgesamt 1.690 BTC veräußerte. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag nach Gebühren und Kosten bei 64.262 US-Dollar je Bitcoin. Insgesamt nahm das Unternehmen damit 108,6 Millionen US-Dollar ein. Die gesamten Erlöse wurden zum Rückkauf von 1.152.020 STRC-Aktien eingesetzt.

Strategy sitzt auf fast zehn Milliarden US-Dollar Buchverlust

Damit schrumpfte der Bitcoin-Bestand von Strategy auf 840.447 BTC. Für diese Coins zahlte das Unternehmen einschließlich Gebühren und Kosten insgesamt 63,36 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Einstandspreis liegt bei 75.385 US-Dollar je Bitcoin und damit deutlich über dem aktuellen Marktpreis.

Beim aktuellen Kurs sind die Bestände derzeit nur 53,7 Milliarden US-Dollar wert. Rechnerisch sitzt Strategy damit auf Buchverlusten von annähernd zehn Milliarden US-Dollar.

Zweite Verkaufswoche in Folge

Bereits zwischen dem 27. Juli und 2. August hatte Strategy 1.638 Bitcoin für rund 104,7 Millionen US-Dollar abgestoßen. Damals wurden 52,4 Millionen US-Dollar für STRC-Dividenden und weitere 52,3 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von Vorzugsaktien eingesetzt.

Strategy war über Jahre vor allem für aggressive Bitcoin-Zukäufe bekannt. Zuletzt stehen dagegen Liquidität, Dividendenverpflichtungen und die Stabilisierung der Kapitalstruktur stärker im Mittelpunkt.

Trotz der Verkäufe bleibt Strategy mit 840.447 BTC einer der mit Abstand größten Bitcoin-Halter weltweit. Der Bestand entspricht vier Prozent der maximal möglichen Bitcoin-Menge von 21 Millionen Coins.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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