🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    1.690 BTC abgestoßen

    3289 Aufrufe 3289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nächster Bitcoin-Verkauf von Strategy lässt Kurse fallen

    Strategy verkauft die zweite Woche in Folge Bitcoin und steckt 108,6 Millionen US-Dollar in den Rückkauf von Vorzugsaktien. Die Kurse von Strategy und Bitcoin fallen!

    Für Sie zusammengefasst
    • Strategy verkauft erneut 1.690 Bitcoin für STRC
    • Erlöse von 108,6 Millionen Dollar fließen in STRC
    • Strategy hält 840.447 Bitcoin mit Milliardenverlust
    • Report: Achtung, Korrektur!
    1.690 BTC abgestoßen - Nächster Bitcoin-Verkauf von Strategy lässt Kurse fallen
    Foto: Dall-E

    Strategy sorgt erneut für Unruhe am Kryptomarkt. Das von Michael Saylor gegründete Unternehmen hat weitere 1.690 Bitcoin verkauft und damit seine Bestände die zweite Woche in Folge reduziert. Die Erlöse flossen vollständig in den Rückkauf der variabel verzinsten Vorzugsaktie STRC.

    An der Börse kam die Nachricht schlecht an. Die Strategy-Aktie schloss nach Bekanntgabe 2,68 Prozent tiefer bei 97,33 US-Dollar und verlor nachbörslich weitere 0,38 Prozent. Auch Bitcoin notiert am Dienstagvormittag 1,9 Prozent schwächer bei 63.938 US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)!
    Long
    93,56€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    101,51€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Strategy erlöst 108,6 Millionen US-Dollar mit Bitcoin-Verkauf

    Aus einer am Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Mitteilung geht hervor, dass Strategy in der letzten Woche insgesamt 1.690 BTC veräußerte. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag nach Gebühren und Kosten bei 64.262 US-Dollar je Bitcoin. Insgesamt nahm das Unternehmen damit 108,6 Millionen US-Dollar ein. Die gesamten Erlöse wurden zum Rückkauf von 1.152.020 STRC-Aktien eingesetzt.

    Strategy sitzt auf fast zehn Milliarden US-Dollar Buchverlust

    Damit schrumpfte der Bitcoin-Bestand von Strategy auf 840.447 BTC. Für diese Coins zahlte das Unternehmen einschließlich Gebühren und Kosten insgesamt 63,36 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Einstandspreis liegt bei 75.385 US-Dollar je Bitcoin und damit deutlich über dem aktuellen Marktpreis.

    Beim aktuellen Kurs sind die Bestände derzeit nur 53,7 Milliarden US-Dollar wert. Rechnerisch sitzt Strategy damit auf Buchverlusten von annähernd zehn Milliarden US-Dollar.

    Zweite Verkaufswoche in Folge

    Bereits zwischen dem 27. Juli und 2. August hatte Strategy 1.638 Bitcoin für rund 104,7 Millionen US-Dollar abgestoßen. Damals wurden 52,4 Millionen US-Dollar für STRC-Dividenden und weitere 52,3 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von Vorzugsaktien eingesetzt.

    Strategy war über Jahre vor allem für aggressive Bitcoin-Zukäufe bekannt. Zuletzt stehen dagegen Liquidität, Dividendenverpflichtungen und die Stabilisierung der Kapitalstruktur stärker im Mittelpunkt.

    Trotz der Verkäufe bleibt Strategy mit 840.447 BTC einer der mit Abstand größten Bitcoin-Halter weltweit. Der Bestand entspricht vier Prozent der maximal möglichen Bitcoin-Menge von 21 Millionen Coins.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    1.690 BTC abgestoßen Nächster Bitcoin-Verkauf von Strategy lässt Kurse fallen Strategy verkauft die zweite Woche in Folge Bitcoin und steckt 108,6 Millionen US-Dollar in den Rückkauf von Vorzugsaktien. Die Kurse von Strategy und Bitcoin fallen!
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     