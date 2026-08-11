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    Große KI-Allianz

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    Nvidia schließt 500-Milliarden-Deal mit Wall Street Schwergewichten

    Nvidia holt Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs und KKR ins Boot: Gemeinsam sollen mehr als 500 Milliarden US-Dollar Fremdkapital für KI-Infrastruktur mobilisiert werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia mobilisiert 500 Milliarden Dollar an Fremdkapital
    • Sechs Finanzhäuser finanzieren KI-Rechenzentren
    • Erste Transaktionen sollen in den nächsten Monaten starten
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Große KI-Allianz - Nvidia schließt 500-Milliarden-Deal mit Wall Street Schwergewichten
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    Nvidia-Chef Jensen Huang hat sechs der größten Finanzinstitute der Welt für ein gemeinsames Vorhaben gewonnen: Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs und KKR sollen zusammen mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Drittkapital für den Aufbau von KI-Infrastruktur bereitstellen. Keines der angesprochenen Häuser lehnte ab, wie Huang in einem Interview mit CNBC erklärte.

    Im Mittelpunkt der Absichtserklärungen stehen sogenannte Compute-Finanzierungsplattformen. Dabei wird die Rechenleistung selbst als Sicherheit für Fremdkapital hinterlegt. Die Finanzierungen sollen sowohl als private Platzierungen als auch über Anleihen von Zweckgesellschaften strukturiert werden, die ihrerseits Rechenkapazität an Nvidia-Kunden verleasen.

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    Solche Konstruktionen könnten jeweils Schuldtitel im Volumen von mehreren zehn Milliarden US-Dollar umfassen. Der Start erster Transaktionen ist laut informierten Kreisen noch in den kommenden Monaten geplant.

    Huang betonte, dass es sich ausschließlich um externes Kapital handelt. Nvidia selbst behält sich vor, bis zu 25 Prozent einzelner Deals abzusichern, also maximal 125 Milliarden US-Dollar. Zielgruppe sind Frontier-KI-Entwickler, Unternehmen, Regierungen und Cloud-Anbieter, die Zugang zu Nvidia-Hardware benötigen.

    BlackRock-Chef Larry Fink hob auf CNBC hervor, dass die künftigen Transaktionen hohe Kreditqualität aufweisen und attraktive Renditen im Fremdkapitalbereich bieten sollen, gerade für Anleger, die bislang stark in Aktien investiert seien.

    Die großen Technologiekonzerne dürften allein in diesem Jahr zusammen mehr als 730 Milliarden US-Dollar in KI investieren. Nvidia hatte zuletzt bereits Gespräche über milliardenschwere Finanzierungen für OpenAI-Rechenzentren geführt und seine Partnerschaft mit dem südkoreanischen SK-Konzern ausgeweitet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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