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    ANALYSE-FLASH

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    RBC startet Rheinmetall mit 'Outperform' - Ziel 1600 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC sieht Rheinmetall mit Outperform und 1600 Euro
    • 35 Prozent Ebita-Wachstum bis 2030 gelten als stark
    • Starker Free Cashflow ermöglicht weitere Übernahmen
    ANALYSE-FLASH - RBC startet Rheinmetall mit 'Outperform' - Ziel 1600 Euro
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall mit "Outperform" und einem Kursziel von 1600 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die geschätzte durchschnittliche Ergebniswachstumsrate (Ebita) von 35 Prozent bis zum Jahr 2030 spiegele die attraktive Positionierung des Rüstungskonzerns in wichtigen europäischen Aufrüstungsthemen sowie die starke geografische Ausrichtung wider, schrieb Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der wachsende Free Cashflow eröffne zudem zusätzliche Übernahmemöglichkeiten./edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 1.147 auf Tradegate (11. August 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,08 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.718,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +14,06 %/+101,79 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 1600 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1600,00, was eine Steigerung von +40,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss amerikanischer institutioneller Verkäufe auf die aktuellen Rheinmetall-Kurse sowie um die fundamentalen Wachstumsperspektiven durch neue Rüstungsaufträge. Hervorgehoben werden die Kooperation mit Boeing bei autonomen Kampfflugzeugen und ein Auftrag für dänische Fregatten. Diskutiert wird zudem, ob Rheinmetall stärker auf Drohnen, KI und Robotik statt auf klassische Systeme setzen sollte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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