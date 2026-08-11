ANALYSE-FLASH
RBC startet Rheinmetall mit 'Outperform' - Ziel 1600 Euro
- RBC sieht Rheinmetall mit Outperform und 1600 Euro
- 35 Prozent Ebita-Wachstum bis 2030 gelten als stark
- Starker Free Cashflow ermöglicht weitere Übernahmen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall mit "Outperform" und einem Kursziel von 1600 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die geschätzte durchschnittliche Ergebniswachstumsrate (Ebita) von 35 Prozent bis zum Jahr 2030 spiegele die attraktive Positionierung des Rüstungskonzerns in wichtigen europäischen Aufrüstungsthemen sowie die starke geografische Ausrichtung wider, schrieb Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der wachsende Free Cashflow eröffne zudem zusätzliche Übernahmemöglichkeiten./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 1.147 auf Tradegate (11. August 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,08 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.718,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +14,06 %/+101,79 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1600 Euro
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Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
https://www.finanzen.net/analyse/rheinmetall_outperform-rbc_capital_markets_1099826
Auch wenn zurzeit über RHM die Sonne scheint, bis zur 200-Tage-Linie ist noch viel Fleißarbeit erforderlich.
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=191392
So ermutigend die Entwicklung ist, die wirklich entscheidenden Weichen stehen noch aus. Knapp über dem aktuellen Kursniveau warten die Hürden bei 1.234/1.241 Euro und 1.304/1.310 Euro sowie oberhalb von 1.322 Euro, und dieser Bereich jenseits von 1.300 Euro ist derzeit noch nicht in Reichweite. Erst darüber käme die 200-Tage-Linie bei 1.355,0 Euro in den Blick, deren Rückeroberung den seit Oktober laufenden Abwärtstrend beenden würde. Bis zu diesem übergeordneten Signal ist es also noch ein gutes Stück, und ohne den Bruch dieser Marken bleibt die Rheinmetall Aktie trotz aller Fortschritte eine Erholung innerhalb des größeren Abwärtstrends.
Nach unten hat sich die Ausgangslage dagegen spürbar gefestigt. Die eroberte 50-Tage-Linie bei 1.122,8 Euro und die 1.100er-Marke dienen nun als erste Haltelinie, darunter fängt die 20-Tage-Linie bei 1.047,1 Euro ab. Erst ein Rückfall unter dieses Bündel würde das frische Bild wieder eintrüben. Das Baissetief zwischen 936/942 Euro und 900,2 Euro, das zugleich das 52-Wochen-Tief markiert, ist mit dem jüngsten Schub in komfortable Ferne gerückt. Für die Anleger des Düsseldorfer Konzerns lautet die Lage damit: Der Boden trägt, das Momentum stimmt, und der Kapitalfluss dreht in die richtige Richtung. Ob daraus eine echte Trendwende wird, entscheidet sich aber erst an den Widerständen oberhalb von 1.300 Euro und letztlich an der 200-Tage-Linie.