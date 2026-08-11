PNE erneut unter Druck - Übernahme droht zu scheitern

Am 19.05. fand die PNE HV, in virtueller Form statt. Wie unbeliebt so eine HV bei Kleinanlegern, wie anscheinend auch bei Großanlegern ist, kann man an der Teilnahme erkennen. Zu Beginn der Vorstandsrede nahmen gerade einmal 26 Aktionäre teil. Zum Vergleich: eine Woche später fanden sich etwas weiter südlich, in Ritterhude, 95 Aktionäre zusammen, um an der Energiekontor HV teilnehmen zu können.

Das Argument, dass man es besonders den auswärtigen Aktionären ermöglichen möchte, zieht mit Blick auf der Teilnehmerliste nicht. Von den Großaktionären, waren lediglich die Photon (Morgan Stanley) und AOC selbst angemeldet. Der Rest über Stimmrechtsvertreter oder gar nicht anwesend. Sehr geehrter Herr Wuttke. Die virtuelle HV war und ist ein Farce. Aber wenn man das Gespräch mit den Aktionären vermeiden möchte, dann veranstaltet man eine virtuelle HV. Oder ist PNE mittlerweile so klamm, dass sie sich eine Präsenz HV nicht mehr erlauben kann?

Wie dem auch sei. Das Interesse der Aktionäre war jedenfalls gering. Dies konnte man auch daran erkennen, dass es neben den Aktionärsvertretern, SDK und DSW, nur einen Redebeitrag gab. Herr Wuttke sprach in seinen Vortrag von einem sehr erfolgreichen Jahr, wenn auch die Betonung auf operativ lag, so frage ich mich, wie man ein Geschäftsjahr mit einem Ergebnis von -47,4 Mio. € als sehr erfolgreich bezeichnen kann.

3 solcher sehr erfolgreichen Jahre dürfte die PNE sich wohl nicht mehr leisten können. Aber vielleicht sehe nur ich das so kritisch. Kommen wir lieber mal zu den Perspektiven von PNE. Da man sich aus weiteren Märkten (Kanada und Türkei) zurückziehen will, bleiben nicht mehr viele Ländermärkte übrig, was aber nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Von den restlichen Ländermärkten bezeichnet PNE selbst die Märkte Deutschland, Polen und Frankreich als die Kernmärkte. Da man offshore komplett einstellt, nachdem man in Vietnam nicht berücksichtigt wurde und die Aktivität im Baltikum schon im letzten Jahr eingestampft hat, verbleiben diese drei vormals genannten Ländermärkte als die, für den wirtschaftlichen Erfolg, entscheidenden Märkte. Hier entwickelt sich mittlerweile Polen als zweitwichtigster Markt, neben Deutschland. PNE erwartet hier in den Jahren 2027 und 2028 jeweils mehr als 100 MW an baureifen Projekten. Da die restriktiven Abstandsregeln gefallen sind, dürfte es auch wahrscheinlich sein, dass es so kommt. Mit dem Projekt Legnica hat man ja schon gezeigt, was in Polen möglich ist (72 MW). Es ist ein ready to build Projekt und die Erträge daraus fließen in 2026-2028. Frankreich ist aufgrund seiner Auktionsstruktur interessant, aber sehr schwierig. Hier hat PNE in letzter Zeit aber einige Erfolge verzeichnen können. Weitere dürften folgen, wenn auch das Volumen überschaubar bleibt. Trotzdem ist das schon sehr respektabel, was PNE in Frankreich bisher erzielt hat.

In Deutschland hat man, in diesem Jahr, 179,4 MW an Genehmigungen (Wind) erzielt. Das ist ein sehr guter Wert. Hier sticht die WKN besonders hervor.

Diese Projekte dürften in den Jahren 2028 und 2029 in den Betrieb gehen und je nach Marge zu einem guten Ertrag führen. Im Solarbereich schwächelt PNE etwas. Hier hat man zeitlich etwas verschlafen. Dies versucht man durch Realisierung von Speichern etwas auszugleichen. Neben der Kombination aus Speicher und Solar (Co – Location) sieht man den Einsatz von Speichern in den eigenen Umspannwerken als gute Möglichkeit netzdienliche Speicher zu realisieren. Bei Grauspeicher gibt es aber Probleme mit den Netzbetreibern. Da PNE gut 30 eigene Umspannwerke besitzt, dürften hier einige Möglichkeiten vorhanden sein. Hierin sieht man auch einen Wettbewerbsvorteil.

Auch wenn man den Eigenbestand etwas reduziert hat, durch den Verkauf des Windparks Bokel, so soll der Eigenbestand weiter ausgebaut werden. Es könnte aber doch noch zu einem weiteren Verkauf aus dem Eigenbestand kommen, je nach Marktlage. PNE will hier flexibel reagieren. Fertige Projekte lassen sich halt einfacher verkaufen als Projekte, die aktuell in Bau sind. Aktuell dürfte der Eigenbestand bei ca. 471 MW liegen. 32 % des Eigenbestandes ist über PPA´s abgesichert. Hier liegen die Laufzeiten bei 1-10 Jahren, mit Vergütungen im Bereich von 64-90 €/MWh. Die aktuelle Vergütung, aufgrund der Auktionsergebnisse hält man für sehr anspruchsvoll. PNE geht davon aus, dass man eine Vergütung von ca. 5,5 Cent/kWh aber noch wirtschaftlich händeln kann. Hierzu macht man das, was alle Projektierer machen. Es wird versucht an den Stellschrauben Pachten, Komponentenhersteller, Turbinenhersteller usw. zu drehen. Dies dürfte sicherlich in einem überschaubaren Maße gelingen. Nur viel weiter runter sollte die Vergütung nicht gehen. Fragen bzgl. politischer Risiken in den Ländermärkten Deutschlan und Frankreich versucht man damit zu beantworten, dass es EU Gesetze gibt, die als übergeordnete Regeln zu verstehen sind. Ob das reicht, wage ich mal zu bezweifeln, gehe aber davon aus, dass PNE sich den Risiken der rechten Parteien in ihren Ländermärkten bewusst ist. Auch Fragen zum möglichen Redispatch Vorbehalt und EEG – Reform versuchte man auszuweichen, mit der Begründung, dass es ja erst Vorschläge und keine Gesetze sind. Eigentlich schade, dass man die Probleme, die von Frau Reiche ausgehen können, nicht klar benennt. Auch ich würde mir wünschen, wenn es nicht so kommt, wie aktuell geplant, aber wünschen und bekommen sind zwei paar Schuhe. PNE ist aber schon bewusst, dass die aktuellen Märkte, besonders in Deutschland sehr herausfordernd sind. Deswegen will Herr Wuttke die PNE auch schlank, flexibel und agil aufstellen (Geschäftsbericht 2025 Seite 5, mittlerer 1. Absatz).

Herr Wuttke sieht die PNE jedenfalls auf einen guten Weg. Die gewünschte Kapitalerhöhung wurde wiederum nicht genehmigt. Das benötigte Geld versucht man nun mittels einer Anleihe einzuwerben. Hierbei möchte man auch die Anleihe, die in 2027 fällig wird umtauschen.

Schlussbemerkung: Die finanzielle Lage bleibt bei PNE angespannt, da keine Kapitalerhöhung möglich ist. Dies bedeutet für den Eigenbestand, dass dieser vorerst nicht weiter ausgebaut werden kann, ggf. sogar weiter abgeschmolzen wird. Vieles hängt von der Margenentwicklung in Deutschland ab, da es weiterhin der wichtigste Markt ist.

Gute Projekte hat PNE jedenfalls, daran sollte es nicht scheitern. Wichtig ist, dass PNE die Kurve hin zu einem schlanken Unternehmen hinbekommt. Frankreich und besonders Polen sind lukrative Märkte, die sicher ihren Beitrag leisten können. Inwieweit der Speichermarkt für PNE zu einem weiteren Standbein wird, hängt viel von den regulatorischen Bedingungen ab. Die sich hoffentlich in den nächsten Monaten transparenter zeigen werden. Ich persönlich halte die Aktie, ohne Übernahmefantasie, aktuell für fundamental zu teuer. Mit Blick auf eine mögliche Übernahme, geht der aktuelle Preis sicherlich in Ordnung, da man sehr gute Pipelines in Deutschland, Frankreich und Polen besitzt. Hier wird es vielleicht in den nächsten Monaten zu einer Entscheidung kommen, da Morgan Stanley PNE sicher nicht als langfrist Investment sieht. Ich wünsche allen PNE Aktionären diesbezüglich viel Glück.

Die Anfertigung des HV Berichts habe ich aus Mitschriften erstellt. Sollte ich etwas falsch dargestellt oder wichtiges vergessen haben, so bitte ich um einen Hinweis.

LG fundamental_a