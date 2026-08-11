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    AKTIE IM FOKUS

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    PNE erneut unter Druck - Übernahme droht zu scheitern

    Für Sie zusammengefasst
    • PNE-Aktien dürften Verluste deutlich ausweiten
    • Übernahmeversuch von PNE droht vorerst zu scheitern
    • Anleger verkaufen, der Kurs fällt auf neun Euro
    AKTIE IM FOKUS - PNE erneut unter Druck - Übernahme droht zu scheitern
    Foto: PNE AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag bereits schwachen Aktien von PNE dürften die Verluste am Dienstag deutlich ausweiten. Der Versuch des Projektentwicklers für Erneuerbare Energien, sich aufkaufen zu lassen, droht erst einmal zu scheitern. Anleger quittierten das mit Aktienverkäufen, der Kurs sackte auf Tradegate um neun Prozent ab auf neun Euro. Im Xetra-Handel wäre das der tiefste Stand seit Ende April.

    Das Unternehmen hatte am Vorabend wissen lassen, dass die von ihr initiierte Investorensuche auf ein verhaltenes Interesse gestoßen sei. Die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber lägen unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie. Ein Medienbericht hatte zuvor hingegen Hoffnungen auf einen Aufschlag gemacht. "Es ist nun unsicher, ob ein Deal zustande kommt", sagte ein Händler.

    Mitte Juni war der Kurs der PNE-Aktie in der Spitze bis auf 11,86 Euro gestiegen; das war der höchste Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Grund waren Spekulationen am Markt, dass das Unternehmen bei einer Übernahme mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden könnte. Anschließend konsolidierten die Papiere zwischen etwa 10,20 und 11 Euro. Aus dieser Spanne waren die Aktien zuletzt nach unten herausgefallen. Per Montagsschluss war PNE an der Börse noch knapp 760 Millionen Euro wert./bek/mis

    PNE

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    -25,72 %
    -26,00 %
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    -39,99 %
    -31,27 %
    +23,15 %
    +338,54 %
    +177,82 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 8,98 auf Tradegate (11. August 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um -25,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 610,95 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +50,19 %/+87,73 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Verkaufsprozess der PNE AG: Interessenten sollen Preisvorstellungen unter dem aktuellen Börsenkurs haben, weshalb ein Abschluss und die Konditionen unsicher sind. Erwartet werden Verkaufsdruck und eine mögliche Orientierung am Drei-Monats-VWAP von etwa 10,61 Euro. Charttechnisch gelten 6,90 bis 7 Euro als relevante Zone. Zudem stehen Projektverkäufe, Margen und der Halbjahresbericht im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PNE eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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