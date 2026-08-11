BERENBERG stuft Hugo Boss auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hugo Boss mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Modekonzern richte seine Strategie neu aus, was zusätzliches Margenpotenzial und Wertsteigerungsmöglichkeiten eröffne, schrieb Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sieht er ein Kurspotenzial von rund einem Drittel./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 38,16EUR auf Tradegate (11. August 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte