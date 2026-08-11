BERENBERG stuft Hugo Boss auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hugo Boss mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Modekonzern richte seine Strategie neu aus, was zusätzliches Margenpotenzial und Wertsteigerungsmöglichkeiten eröffne, schrieb Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sieht er ein Kurspotenzial von rund einem Drittel./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 38,16EUR auf Tradegate (11. August 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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