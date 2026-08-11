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    Dämpfer für Deutschland-Tourismus im Juni

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    Übernachtungszahlen gesunken

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland-Tourismus verzeichnet im Juni Rückgang
    • Inländer buchen weniger, Auslandsgäste legen zu
    • Halbjahr bleibt trotz Juni knapp auf Rekordkurs
    Dämpfer für Deutschland-Tourismus im Juni - Übernachtungszahlen gesunken
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresstart hat der Deutschland-Tourismus im Juni einen deutlichen Dämpfer erhalten. Die Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten meldeten in dem Monat 48,9 Millionen Übernachtungen. Das waren 2,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

    Vor allem Gäste aus dem Inland kamen seltener: 41,2 Millionen Übernachtungen bedeuteten einen Rückgang um 3,6 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste stieg hingegen um 1,6 Prozent auf 7,7 Millionen.

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    Auf das erste Halbjahr gesehen liegt das Geschäft noch knapp auf Rekordkurs. 223,8 Millionen Übernachtungen in den sechs Monaten bedeuten einen Zuwachs von 0,3 Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekord für ein erstes Halbjahr. In der ersten Jahreshälfte 2025 wurden 223,1 Millionen Übernachtungen gezählt. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland ist mit 0,5 Prozent etwas stärker gestiegen als bei den Inländern mit 0,3 Prozent./ceb/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 183,1 auf Tradegate (11. August 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -6,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +35,87 %/+22,28 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss des stark gestiegenen Ölpreises auf die TUI-Aktie trotz weitgehender Absicherung. Kursanstiege werden zusätzlich mit dem Eindecken von Leerverkäufen erklärt. Diskutiert werden außerdem schwache Kursverläufe vor den Quartalszahlen, ein wiederkehrender Rückfall in Richtung 6 Euro sowie die aus Sicht mancher Anleger unzureichende Kommunikation. Der Buchungstrend war im dritten Quartal insgesamt stabil, im Juli schwach und im August wieder besser.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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