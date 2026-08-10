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    AMD Inc.

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    107,65 Prozent p.a.!

    AMD konnte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 4. August 2026 deutliche Zuwächse präsentieren. Der Chipspezialist meldete im zweiten Quartal einen Rekordumsatz von 11,54 Milliarden USD, was einem Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,66 USD. Der Umsatz im Bereich Data Center stieg auf 6,72 Milliarden USD und hat sich damit mehr als verdoppelt, was auf die gestiegene Nachfrage nach EPYC-Prozessoren und Instinct-Acceleratoren zurückzuführen ist. Dennoch erwartet AMD für das dritte Quartal eine unveränderte bereinigte Bruttomarge von 56 %, die dem Wert des zweiten Quartals entspricht. Diese unveränderte Prognose wurde von den Marktteilnehmern nach dem Kursanstieg infolge der Ergebnisveröffentlichung negativ aufgenommen.

    Zum Chart

    Trotz der außergewöhnlichen Zahlen steigt der Aktienkurs von AMD nicht mehr an, sondern stagniert seit Anfang Juni 2026 im Bereich zwischen 451,39 USD und dem Allzeithoch bei 584,73 USD zum 30. Juni 2026. Der KI-Boom hält noch an, auch weil die Chipproduzenten Nvidia und AMD teilweise ihren Absatz selbst finanzieren. Die Marktteilnehmer fragen sich schon länger, ob sich für die Betreiber der Rechenzentren die Investitionen tatsächlich amortisieren können. Summieren sich die Investitionen zu einer KI-Blase, bergen die Aktien von AMD ein erhebliches Risiko. Tatsächlich geht die Konsensschätzung von einer Steigerung des Gewinns je Aktie bis in das Geschäftsjahr 2027/28 von 243 Prozent aus (Basis Geschäftsjahr 2025/26). So ist das erwartete KGV 2025/26 mit 86,23 nicht mehr als preiswert zu interpretieren. Auch die Kursentwicklung der Aktie seit dem Tiefststand von 76,48 USD Anfang April 2025 bis zum gestrigen Kurs von 475,35 USD hat schon einiges an potenziellem Wachstum des zukünftigen Cashflows vorweggenommen. Damit ist der Kurs seit dem sogenannten Liberation Day um rund 524 Prozent angestiegen. Ein weiteres Anwachsen des Aktienkurses innerhalb der nächsten 10,5 Wochen erscheint deshalb als weniger wahrscheinlich. Kann die Unterstützung bei 392,45 USD gehalten werden, könnte sich eine Fortsetzung der Seitwärtsrange als am wahrscheinlichsten erweisen.

    Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in USD)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 584,73 // 668,51 USD
    Unterstützungen: 451,39 // 392,45 USD

    Fazit

    Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der AMD Inc. (FE53QC), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.10.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 300,00 USD auf der Unterseite und 700,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 10. August 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,35 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 107,65 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 314,98 USD fällt oder über den Widerstand bei 668,51 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

    Inline-Optionsschein auf die AMD Inc. (Stand: 10.08.2026, 20:00 Uhr)

    Strategie für seitwärts gerichtete Kurse
    WKN: FE53QC Typ: Inline-Optionsschein
    akt. Kurs: 8,25 / 8,35 Euro Emittent: Société Générale
    untere KO-Schwelle: 300,00 USD Basiswert: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
    obere KO-Schwelle: 700,00 USD akt. Kurs Basiswert: 475,35 USD
    Laufzeit: 16.10.2026 Kursziel: 10,00 Euro
    Kurschance: + 107,65 % p.a.
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: Société Générale

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    AMD Inc. 107,65 Prozent p.a.! AMD konnte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 4. August 2026 deutliche Zuwächse präsentieren. Der Chipspezialist meldete im zweiten Quartal einen Rekordumsatz von 11,54 Milliarden USD, was einem Anstieg von 50 % gegenüber dem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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