107,65 Prozent p.a.!

AMD konnte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 4. August 2026 deutliche Zuwächse präsentieren. Der Chipspezialist meldete im zweiten Quartal einen Rekordumsatz von 11,54 Milliarden USD, was einem Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,66 USD. Der Umsatz im Bereich Data Center stieg auf 6,72 Milliarden USD und hat sich damit mehr als verdoppelt, was auf die gestiegene Nachfrage nach EPYC-Prozessoren und Instinct-Acceleratoren zurückzuführen ist. Dennoch erwartet AMD für das dritte Quartal eine unveränderte bereinigte Bruttomarge von 56 %, die dem Wert des zweiten Quartals entspricht. Diese unveränderte Prognose wurde von den Marktteilnehmern nach dem Kursanstieg infolge der Ergebnisveröffentlichung negativ aufgenommen.

Trotz der außergewöhnlichen Zahlen steigt der Aktienkurs von AMD nicht mehr an, sondern stagniert seit Anfang Juni 2026 im Bereich zwischen 451,39 USD und dem Allzeithoch bei 584,73 USD zum 30. Juni 2026. Der KI-Boom hält noch an, auch weil die Chipproduzenten Nvidia und AMD teilweise ihren Absatz selbst finanzieren. Die Marktteilnehmer fragen sich schon länger, ob sich für die Betreiber der Rechenzentren die Investitionen tatsächlich amortisieren können. Summieren sich die Investitionen zu einer KI-Blase, bergen die Aktien von AMD ein erhebliches Risiko. Tatsächlich geht die Konsensschätzung von einer Steigerung des Gewinns je Aktie bis in das Geschäftsjahr 2027/28 von 243 Prozent aus (Basis Geschäftsjahr 2025/26). So ist das erwartete KGV 2025/26 mit 86,23 nicht mehr als preiswert zu interpretieren. Auch die Kursentwicklung der Aktie seit dem Tiefststand von 76,48 USD Anfang April 2025 bis zum gestrigen Kurs von 475,35 USD hat schon einiges an potenziellem Wachstum des zukünftigen Cashflows vorweggenommen. Damit ist der Kurs seit dem sogenannten Liberation Day um rund 524 Prozent angestiegen. Ein weiteres Anwachsen des Aktienkurses innerhalb der nächsten 10,5 Wochen erscheint deshalb als weniger wahrscheinlich. Kann die Unterstützung bei 392,45 USD gehalten werden, könnte sich eine Fortsetzung der Seitwärtsrange als am wahrscheinlichsten erweisen.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der AMD Inc. (FE53QC), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.10.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 300,00 USD auf der Unterseite und 700,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 10. August 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,35 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 107,65 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 314,98 USD fällt oder über den Widerstand bei 668,51 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die AMD Inc. (Stand: 10.08.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE53QC Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,25 / 8,35 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 300,00 USD Basiswert: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) obere KO-Schwelle: 700,00 USD akt. Kurs Basiswert: 475,35 USD Laufzeit: 16.10.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 107,65 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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