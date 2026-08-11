Vorsicht wegen Iran-Krieg - Zinsentscheidung in Australien

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Dabei hielten sich die Kursveränderungen in Grenzen, wobei in Japan wegen des Feiertags "Tag des Berges" kein Handel stattfand. Angesicht der unklaren Lage im Nahost-Konflikt hielten Anleger sich eher zurück. "Ob nun eine erneute Eskalationsspirale droht oder die Diplomatie die Oberhand behält, bleibt die brennende Frage", so Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades. "Die USA scheinen mit herannahendem Wahlkampf der Zwischenwahlen wirtschaftlichem Druck gegenüber neuen militärischen Aktionen den Vortritt zu geben", fügte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Commerzbank, hinzu. "Ob das allerdings genügt, die Situation zu beruhigen, muss sich erst noch zeigen."

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