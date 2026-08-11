Europäischer Gaspreis steigt auf Zweiwochenhoch - Füllstand im Fokus

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Dienstag weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Im Vergleich zum deutlichen Preissprung vom Wochenauftakt ging es mit der Notierung im frühen Handel aber nur noch leicht nach oben. Der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat wurde an der Börse in Amsterdam bei 62,50 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das ist der höchste Stand seit dem 24. Juli. Die Notierung bewegt sich damit weiter in Richtung des Hochs seit Beginn des Iran-Kriegs, das im März bei etwa 70 Euro erreicht worden war. Vor dem Krieg lag der Preis bei etwa 30 Euro.

Am Montag hatte sich europäisches Erdgas um etwa 13 Prozent verteuert, weil das Ringen der Kriegsparteien USA und Iran um die vollständige Wiedereröffnung der Straße von Hormus keine Fortschritte zeigt. Durch die Meerenge wird ein Großteil der Energierohstoffe aus den Förderstaaten am Golf transportiert. "Die Hoffnung auf ein zeitnahes Abkommen mit dem Iran scheint sich einmal mehr in Luft aufzulösen", kommentierten Analysten vom Bankhaus Metzler.