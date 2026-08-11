Chipkonzern Intel stockt Kapitalerhöhung für KI-Nachfrage auf
- Intel stockt Kapitalerhöhung für KI-Ausbau auf
- Neue Aktien kosten 95 Dollar und liegen 2,6 Prozent niedriger
- Greenshoe-Option kann die Summe auf 23 Mrd. erhöhen
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Intel stockt seine laufende Kapitalerhöhung für den Ausbau seiner KI-Kapazitäten um ein Drittel auf. So würden nun neue Aktien im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar (17,3 Mrd Euro) platziert statt der zuvor geplanten 15 Milliarden, hieß es vom Unternehmen am Dienstag in Santa Clara (Kalifornien). Dabei kostet ein Anteil 95 Dollar. Am Vorabend waren die Aktien mit einem Kursrückgang von mehr als 4 Prozent bei 97,52 Dollar aus dem Handel gegangen. Der Abschlag der zugeteilten Aktien zum Montagsschluss beträgt demnach 2,6 Prozent.
Bereits vor dem Haupthandel zu Wochenbeginn hatte Intel Pläne öffentlich gemacht, sich wegen des steigenden Bedarfs nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) frisches Geld über neue Aktien zu besorgen. Über eine Mehrzuteilungsoption könnte die Gesamtsumme der Kapitalerhöhung nun noch auf 23 Milliarden Dollar anwachsen. Üblicherweise werden solche "Greenshoe" genannten Optionen auch ausgeschöpft./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 85,05 auf Tradegate (11. August 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +6,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 426,82 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 120,00USD was eine Bandbreite von -4,78 %/+42,82 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
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https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/chips-intel-investiert-fuenf-milliarden-euro-in-irland/100239416.html
Am Inhalt der Beiträge,ob hier Intel oder in andere Foren,erkennt man sofort wer investiert ist und wer nicht! Nichtinvestierte freuen sich immer über Kurssturz weil investierte dann weniger Gewinn haben oder gar im Minus sind. Nennt man solche Wesen nicht Sadisten? Mit oder ohne diese Wesen, Intel wird sein Weg nach oben gehen, Totgesagte leben länger! Infineon war sogar vor Jahren so gut wie tot. Auch Intel wird in den nächsten Quartale in den höheren KGV wachsen,US Wirtschaft brummt
🟢 Die Turnaround-Story
Bei Intel vollzieht sich derzeit der Turnaround: Die Neuausrichtung des Unternehmens unter Pat Gelsinger – weg vom klassischen Designer, hin zum Auftragsfertiger – läuft nach Jahren des „Geldverbrennens“ endlich an. Gerüchte über erste Kunden wie Apple und Microsoft machen die Runde.
🟢 IFS – Auftragsfertigung und Advanced Packaging
Intel Foundry läuft an. Neben der reinen Auftragsfertigung ist Advanced Packaging ein weiteres Zugpferd. CFO Zinsner sagte hierzu: „Billions of Billions“.
🟢 CPU-Mangel
Der CPU-Mangel heizt die Stimmung weiter auf. Agentic AI verschiebt das Verhältnis von GPU zu CPU zugunsten der CPUs auf einen Faktor von 1:1. Zum Vergleich: Bei LLMs liegt dieses Verhältnis noch bei 1:8.
🟢 CEO LBT
Intels CEO ist einfach gut. Er ist eine Koryphäe der Chipindustrie und ich traue ihm zu, Intel an die Weltspitze zu führen!
🟢 Geostrategie
Intel ist im Inbegriff, der Chipproduzent Nummer 1. der westlichen Welt zu werden, unverzichtbar für die USA & Europa.
Harte Rücksetzer werden kommen, ganz klar, nur keiner weiß wann…
Ich bin weiterhin strong bullish 🚀