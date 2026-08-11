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    Chipkonzern Intel stockt Kapitalerhöhung für KI-Nachfrage auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel stockt Kapitalerhöhung für KI-Ausbau auf
    • Neue Aktien kosten 95 Dollar und liegen 2,6 Prozent niedriger
    • Greenshoe-Option kann die Summe auf 23 Mrd. erhöhen
    Chipkonzern Intel stockt Kapitalerhöhung für KI-Nachfrage auf
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Intel stockt seine laufende Kapitalerhöhung für den Ausbau seiner KI-Kapazitäten um ein Drittel auf. So würden nun neue Aktien im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar (17,3 Mrd Euro) platziert statt der zuvor geplanten 15 Milliarden, hieß es vom Unternehmen am Dienstag in Santa Clara (Kalifornien). Dabei kostet ein Anteil 95 Dollar. Am Vorabend waren die Aktien mit einem Kursrückgang von mehr als 4 Prozent bei 97,52 Dollar aus dem Handel gegangen. Der Abschlag der zugeteilten Aktien zum Montagsschluss beträgt demnach 2,6 Prozent.

    Bereits vor dem Haupthandel zu Wochenbeginn hatte Intel Pläne öffentlich gemacht, sich wegen des steigenden Bedarfs nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) frisches Geld über neue Aktien zu besorgen. Über eine Mehrzuteilungsoption könnte die Gesamtsumme der Kapitalerhöhung nun noch auf 23 Milliarden Dollar anwachsen. Üblicherweise werden solche "Greenshoe" genannten Optionen auch ausgeschöpft./men/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 85,05 auf Tradegate (11. August 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +6,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 426,82 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 120,00USD was eine Bandbreite von -4,78 %/+42,82 % bedeutet.





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