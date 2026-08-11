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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg startet Hugo Boss mit 'Buy' - Ziel 50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg bewertet Hugo Boss erstmals mit Buy
    • Kursziel von 50 Euro signalisiert ein Drittel
    • Neue Strategie eröffnet Margen- und Wertpotenzial
    ANALYSE-FLASH - Berenberg startet Hugo Boss mit 'Buy' - Ziel 50 Euro
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Hugo Boss mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Modekonzern richte seine Strategie neu aus, was zusätzliches Margenpotenzial und Wertsteigerungsmöglichkeiten eröffne, schrieb Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sieht er ein Kurspotenzial von rund einem Drittel./edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 37,97 auf Tradegate (11. August 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -2,27 %/+32,07 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00, was eine Steigerung von +32,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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