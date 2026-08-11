Berenberg startet Hugo Boss mit 'Buy' - Ziel 50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 37,97 auf Tradegate (11. August 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -2,27 %/+32,07 % bedeutet.