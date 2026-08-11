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    Cashburn fast halbiert

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    Plug Power überrascht doppelt – und die Aktie schießt hoch

    Die Quartalszahlen liefern mehrere positive Signale. Doch bei einem entscheidenden Punkt bleibt Plug Power weiter angreifbar.

    Für Sie zusammengefasst
    • Plug Power steigert Umsatz und senkt Kosten deutlich
    • Bruttomarge nähert sich deutlich dem Break-even
    • Knappes Geld und Verluste belasten den Turnaround
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Cashburn fast halbiert - Plug Power überrascht doppelt – und die Aktie schießt hoch
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Plug Power ist nach den Quartalszahlen zweistellig gestiegen. Der Wasserstoffkonzern hat nicht nur Umsatz und bereinigtes Ergebnis besser als erwartet geliefert, sondern auch seine größte Dauerbaustelle deutlich entschärft: Die Bruttomarge lag im zweiten Quartal nahezu bei null, nach minus 31 Prozent vor einem Jahr und minus 13 Prozent im ersten Quartal.

    Der Umsatz erreichte 178,3 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartung von 169,1 Millionen US-Dollar. Bereinigt verlor Plug Power 0,07 US-Dollar je Aktie, erwartet worden waren 0,08 US-Dollar. Der GAAP-Nettoverlust blieb mit rund 188 Millionen US-Dollar allerdings hoch. Immerhin halbierte das Unternehmen seine operativen Kosten gegenüber dem Vorjahr nahezu auf 62,4 Millionen US-Dollar.

    Auch beim Geldverbrauch macht Plug Fortschritte. Der Netto-Cashverbrauch sank gegenüber dem ersten Quartal um rund 58 Prozent auf 61 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig zeigt die Bilanz, warum dieses Thema für Anleger weiter entscheidend bleibt: Zum Quartalsende verfügte Plug lediglich über rund 162 Millionen US-Dollar frei verfügbare Barmittel. Zusätzliche Liquidität soll deshalb aus Verkäufen und Finanzierungen kommen. Kurzfristig erwartet Plug daraus 80 Millionen US-Dollar, insgesamt sollen Maßnahmen zur Monetarisierung von Vermögenswerten und nicht verwässernde Finanzierungen 275 Millionen US-Dollar freisetzen.

    Operativ legte besonders das Geschäft mit Brennstoffzellen für Gabelstapler und andere Flurförderzeuge zu. Plug lieferte 1.666 GenDrive-Brennstoffzellensysteme aus, 125 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Serviceumsatz sprang um 82 Prozent auf rund 30 Millionen US-Dollar. Zwei Großkunden planen zudem, in den kommenden drei Jahren mehr als 20.000 GenDrive-Systeme zu erneuern.

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    Für 2026 wird Plug nun optimistischer. Das Unternehmen erhöhte seine Prognose für das Umsatzwachstum auf 15 bis 16 Prozent. Gleichzeitig hält Plug daran fest, im vierten Quartal ein positives EBITDAS zu erreichen – also ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und aktienbasierter Vergütung. CEO Jose Luis Crespo erklärte, das Unternehmen sehe sich auf Kurs, dieses Ziel im vierten Quartal zu erreichen.

    Damit liefert Plug erstmals mehrere Verbesserungen gleichzeitig: höhere Umsätze, eine Bruttomarge nahe Break-even, halbierte operative Kosten und deutlich geringeren Cashverbrauch. Der entscheidende Test folgt jedoch bis Jahresende. Die Liquiditätsreserve bleibt knapp und der Konzern schreibt weiterhin hohe Verluste. Ob aus der operativen Verbesserung tatsächlich ein nachhaltiger Turnaround wird, entscheidet sich deshalb vor allem daran, ob Plug sein Profitabilitätsziel im vierten Quartal erreicht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,47 % und einem Kurs von 1,990EUR auf Tradegate (11. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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