Dax bleibt in Rekordnähe trotz Iran-Sorgen

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Scalping Ideen am 11. August 2026 — DAX (Germany 40)

Stand: Dienstag, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa

Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:

Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht

anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar

auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten

verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.

Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.

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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK

Xetra-Handelstag Montag, 10.08.2026:

Eroeffnung 26.360,44

Tageshoch 26.441,91

Tagestief 26.314,98

Xetra-Schluss 26.323,88 (+0,02 %)

Handelsspanne 126,93 Punkte

Schluss in der Spanne 7,0 %

Quelle:

https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/dax-handel-aktuell-dax-steigt-am-montagnachmittag-1036435918

Das Rekordhoch vom 07.08.2026 bei 26.445,18 Punkten wurde am Montag um

3,27 Punkte verfehlt.

Marktbericht:

https://www.onvista.de/news/2026/08-10-dax-schliesst-unveraendert-und-verpasst-knapp-neuen-rekord-41121301-19-26541530

https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-bleibt-dicht-an-rekord-dran-12098455

Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte

aus, da sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen. Die oben

genannten Werte beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00

bis 17:30 Uhr.

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TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE

Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und

Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 10.08.2026.

Ausgangswerte:

Hoch H = 26.441,91

Tief T = 26.314,98

Schluss C = 26.323,88

Formeln und Ergebnisse:

P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.360

R1 = 2 × P − T = 26.406

R2 = P + (H − T) = 26.487

R3 = H + 2 × (P − T) = 26.532

S1 = 2 × P − H = 26.279

S2 = P − (H − T) = 26.233

S3 = T − 2 × (H − P) = 26.152

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NEU: JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE

Zusaetzlich zu den Tagesmarken nehme ich ab heute die Jahres-Pivots auf.

Sie werden einmal jaehrlich aus Hoch, Tief und Schluss des Vorjahres

berechnet und bleiben zwoelf Monate unveraendert.

Ausgangswerte aus dem Handelsjahr 2025:

Hoch H = 24.888,0

Tief T = 18.996,5

Schluss C = 24.719,8

Formeln und Ergebnisse (gleiche Floor-Trader-Formel):

P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1

R1 = 2 × P − T = 26.739,7

R2 = P + (H − T) = 28.759,6

R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2

S1 = 2 × P − H = 20.848,2

S2 = P − (H − T) = 16.976,6

S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7

Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt damit 415,8 Punkte ueber dem

Montagsschluss. Die Werte lassen sich mit den oben genannten

Ausgangsdaten nachrechnen.

Dass ich diese Marke fuer die naechste groessere Zielzone halte, ist

meine persoenliche Einschaetzung.

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ZUR TAGESKERZE VOM MONTAG

Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:

Koerper (Eroeffnung minus Schluss) 36,56 Pkt = 29 % der Spanne

Oberer Docht (Hoch minus Eroeffnung) 81,47 Pkt = 64 % der Spanne

Unterer Docht (Schluss minus Tief) 8,90 Pkt = 7 % der Spanne

Die oberen Dochte der vergangenen vier Handelstage:

Donnerstag 06.08. 60 %

Freitag 07.08. 57 %

Montag 10.08. 64 %

Dazu am 07.08. ein oberer Docht von 64 % im 4-Stunden-Chart.

Dass ich diese Haeufung fuer ein Warnsignal halte, ist meine

persoenliche Einschaetzung.

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TERMINE AM DIENSTAG, 11.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)

Konjunktur

06:30 Australien Zinsentscheid RBA (Prognose 4,35 %, zuvor 4,35 %)

14:15 USA ADP-Beschaeftigung

16:00 USA Wiederverkaeufe bestehender Haeuser 7/26

Prognose −1,0 % gg Vm, zuvor −2,4 %

Unternehmen

06:55 TAG Immobilien Q2 · 07:00 Atoss Software HJ

07:30 Salzgitter Q2 · Uniper Q2 · Jungheinrich Q2

08:00 Cancom Q2 · RTL Group HJ

Hinweis: In Japan bleibt die Boerse feiertagsbedingt geschlossen.

Quellen:

https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-11-august-2026-12098730

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69270918-tagesvorschau-dienstag-11-august-2026-015.htm

AUSBLICK

Mittwoch USA Verbraucherpreise 7/26 — Konsens 3,4 % nach 3,5 %

Donnerstag USA Erzeugerpreise 7/26

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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST

- die Tendenzangabe 45 % freundlich / 55 % schwaecher

- die erwartete Spanne 26.230 bis 26.450

- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen

- die Bewertung der vier oberen Dochte als Warnsignal

- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste Zielzone

- die Einordnung am Ende der Grafik

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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.

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