Inturai erweitert seine Fähigkeiten zur Sicherung kritischer Infrastruktur durch die geplante Übernahme von DomeCommand, da der Fokus auf die Drohnenabwehr weltweit zunimmt

● Die deutschen Behörden ermitteln im Fall einer mit Sprengstoff beladenen Drohne, die am Flughafen Leipzig/Halle, einem der größten Fracht- und Logistikdrehkreuze Europas, entdeckt wurde – ein Vorfall, den Verantwortliche in öffentlichen Stellungnahmen als „neue Qualität der Bedrohung“ für die kritische Infrastruktur bezeichnet haben. Inturai war nicht an diesem Vorfall beteiligt; das Unternehmen ist aber der Ansicht, dass derartige Ereignisse den wachsenden Bedarf an fortschrittlichen Abwehrkapazitäten gegen Drohnen an Flughäfen, Logistikzentren und kritischer Infrastruktur bestätigen.

● Die geplante Übernahme von DomeCommand, die am 6. Juli 2026 angekündigt wurde, erweitert die Fähigkeiten von Inturai im Bereich der Führungs- und Kontrollsysteme zur Abwehr von UAS und umfasst einen deterministischen Solver zur Berechnung optimierter Einsatzpläne, KI-basierte Reasoning-Agenten, die nachvollziehbare Entscheidungen treffen, und einen mit Nachweisen verknüpften Prüfpfad für jede einzelne Entscheidung.

● Das Unternehmen führt gemeinsam mit dem European Defence Tech Hub ein zwölfwöchiges Programm für den Fähigkeitsnachweis von DomeCommand durch, wobei erste Meilensteine für das vierte Quartal 2026 erwartet werden. Für den weltweiten Markt der Drohnenabwehr wird ein Wachstum von 9,17 Mrd. USD im Jahr 2026 auf 29,70 Mrd. USD bis 2031 prognostiziert, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,5 % entspricht.*

Das Unternehmen erstellte eine Simulation, wie DomeCommand Drohnenangriffe abwehren würde, wenn es in den vor kurzem stattgefundenen Vorfall einer mit Sprengstoff ausgestatteten Drohne am Flughafen Leipzig/Halle involviert gewesen wäre.

VIDEO ANSCHAUEN

https://www.youtube.com/watch?v=ktzHjgvE14o

VIDEO ANSCHAUEN – mit deutschen Untertiteln

https://www.youtube.com/watch?v=maayPqFfZfE

Vancouver, British Columbia / 11. August 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, aktuelle Informationen zu DomeCommand bereitzustellen, der Führungs- und Kontrollplattform für Drohnenabwehr, deren Übernahme das Unternehmen vereinbart und am 6. Juli 2026 bekannt gegeben hat, während Regierungen, Flughäfen und Betreiber kritischer Infrastruktur ihre Maßnahmen zur Drohnenabwehr neu bewerten.