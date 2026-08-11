🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInturai Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Inturai Ventures
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inturai erweitert seine Fähigkeiten zur Sicherung kritischer Infrastruktur durch die geplante Übernahme von DomeCommand, da der Fokus auf die Drohnenabwehr weltweit zunimmt

    Inturai erweitert seine Fähigkeiten zur Sicherung kritischer Infrastruktur durch die geplante Übernahme von DomeCommand, da der Fokus auf die Drohnenabwehr weltweit zunimmt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights

     

            Die deutschen Behörden ermitteln im Fall einer mit Sprengstoff beladenen Drohne, die am Flughafen Leipzig/Halle, einem der größten Fracht- und Logistikdrehkreuze Europas, entdeckt wurde – ein Vorfall, den Verantwortliche in öffentlichen Stellungnahmen als „neue Qualität der Bedrohung“ für die kritische Infrastruktur bezeichnet haben. Inturai war nicht an diesem Vorfall beteiligt; das Unternehmen ist aber der Ansicht, dass derartige Ereignisse den wachsenden Bedarf an fortschrittlichen Abwehrkapazitäten gegen Drohnen an Flughäfen, Logistikzentren und kritischer Infrastruktur bestätigen.

            Die geplante Übernahme von DomeCommand, die am 6. Juli 2026 angekündigt wurde, erweitert die Fähigkeiten von Inturai im Bereich der Führungs- und Kontrollsysteme zur Abwehr von UAS und umfasst einen deterministischen Solver zur Berechnung optimierter Einsatzpläne, KI-basierte Reasoning-Agenten, die nachvollziehbare Entscheidungen treffen, und einen mit Nachweisen verknüpften Prüfpfad für jede einzelne Entscheidung.

            Das Unternehmen führt gemeinsam mit dem European Defence Tech Hub ein zwölfwöchiges Programm für den Fähigkeitsnachweis von DomeCommand durch, wobei erste Meilensteine für das vierte Quartal 2026 erwartet werden. Für den weltweiten Markt der Drohnenabwehr wird ein Wachstum von 9,17 Mrd. USD im Jahr 2026 auf 29,70 Mrd. USD bis 2031 prognostiziert, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,5 % entspricht.*

     

    Das Unternehmen erstellte eine Simulation, wie DomeCommand Drohnenangriffe abwehren würde, wenn es in den vor kurzem stattgefundenen Vorfall einer mit Sprengstoff ausgestatteten Drohne am Flughafen Leipzig/Halle involviert gewesen wäre.

     

    VIDEO ANSCHAUEN

    https://www.youtube.com/watch?v=ktzHjgvE14o

     

    VIDEO ANSCHAUEN – mit deutschen Untertiteln

    https://www.youtube.com/watch?v=maayPqFfZfE

     

    Vancouver, British Columbia / 11. August 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, aktuelle Informationen zu DomeCommand bereitzustellen, der Führungs- und Kontrollplattform für Drohnenabwehr, deren Übernahme das Unternehmen vereinbart und am 6. Juli 2026 bekannt gegeben hat, während Regierungen, Flughäfen und Betreiber kritischer Infrastruktur ihre Maßnahmen zur Drohnenabwehr neu bewerten.

    Seite 1 von 5 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Inturai erweitert seine Fähigkeiten zur Sicherung kritischer Infrastruktur durch die geplante Übernahme von DomeCommand, da der Fokus auf die Drohnenabwehr weltweit zunimmt Highlights ●        Die deutschen Behörden ermitteln im Fall einer mit Sprengstoff beladenen Drohne, die am Flughafen Leipzig/Halle, einem der größten Fracht- und Logistikdrehkreuze Europas, entdeckt wurde – ein Vorfall, den Verantwortliche in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     