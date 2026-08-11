WARBURG RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen samt Prognoseerhöhung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 130 Euro angehoben. Der Bremsenhersteller habe versprochen und geliefert, schrieb der nun zuständige Experte Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate seien solide ausgefallen. Jetzt stehe Kapitel zwei der Sanierung des Konzerns an. Dabei seien die Ziele für 2030 auf der Grundlage eines bewusst konservativen Basisszenarios erreichbar./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 101,5EUR auf Tradegate (11. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Sebastian Ubert

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

