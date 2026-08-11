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    AKTIE IM FOKUS

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    Cancom schwächeln wegen 'enttäuschenden Halbjahreszahlen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Cancom-Aktien fallen nach enttäuschendem Halbjahr
    • Verzögerte Investitionen belasten den Umsatz
    • Analysten sehen den bestätigten Ausblick kritisch
    AKTIE IM FOKUS - Cancom schwächeln wegen 'enttäuschenden Halbjahreszahlen'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Um die Aktien von Cancom haben Anleger am Dienstag einen Bogen gemacht. Der IT-Dienstleister hat Händlern zufolge ein enttäuschendes erstes Halbjahr hinter sich und dies führte im frühen Handel in einem Abschlag von fast zwei Prozent auf 23,60 Euro. Die Aktien fielen damit in Richtung der 23-Euro-Marke, die im Juli immer wieder Unterstützung gegeben hatte. Titel des Konkurrenten Bechtle verloren zeitgleich mit 0,4 Prozent weniger stark an Wert.

    Der Umsatz war von verzögerten Investitionsentscheidungen der Kunden belastet worden, räumte Vorstandschef Rüdiger Rath ein. Analysten hatten aber damit gerechnet, dass Cancom trotz des Umsatzrückgangs im Tagesgeschäft deutlich mehr verdienen würde.

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    Laut einem Händler wirkt der bestätigte Ausblick vor diesem Hintergrund zunehmend ambitioniert. Er sah auch ein negatives Signal im rückläufigen internationalen Geschäft, während sich jenes in Deutschland stabil entwickelt habe./tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 36,48 auf Tradegate (11. August 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,53 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -5,82 %/+24,65 % bedeutet.





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