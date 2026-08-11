Cancom schwächeln wegen 'enttäuschenden Halbjahreszahlen'

Super Meldelage...von heute...Quelle:





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Bechtle AG: Deutliches Wachstum bei Geschäftsvolumen und EBT im Q2, Prognose für Gesamtjahr erhöht

Neckarsulm, 28. Juli 2026 – Im zweiten Quartal 2026 hat sich die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen sehr erfolgreich entwickelt. Das Geschäftsvolumen liegt bei rund 2,27 Mrd. € und damit circa 18 % über Vorjahr. Der Umsatz erreichte rund 1,73 Mrd. €, das ist ein Wachstum von mehr als 16 % gegenüber Vorjahr. Das Wachstum im Geschäftsvolumen war erneut breit getragen von allen Segmenten und allen Kundengruppen. Auch das Vorsteuerergebnis hat sich sehr positiv entwickelt. Mit etwa 80 Mio. € verzeichnet der europäische IT-Dienstleister ein Plus von mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr und hat damit die Markterwartung sehr deutlich übertroffen. Die Entwicklung im ersten Halbjahr hat gezeigt, dass Bechtle mit den unverändert herausfordernden Rahmenbedingungen in der IT-Branche bislang gut zurechtkommt.

Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich anzuheben. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle nun mit einem Wachstum von mehr als 10 %. Beim Umsatz und beim EBT erhöht das Unternehmen die Prognose auf 5 % – 10 %.

Prognose 2026 neu bisher Geschäftsvolumen Mehr als 10 % 5 % – 10 % Umsatz 5 % – 10 % 0 % – 5 % EBT 5 % – 10 % 0 % – 5



