AKTIE IM FOKUS
Cancom schwächeln wegen 'enttäuschenden Halbjahreszahlen'
- Cancom-Aktien fallen nach enttäuschendem Halbjahr
- Verzögerte Investitionen belasten den Umsatz
- Analysten sehen den bestätigten Ausblick kritisch
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Um die Aktien von Cancom haben Anleger am Dienstag einen Bogen gemacht. Der IT-Dienstleister hat Händlern zufolge ein enttäuschendes erstes Halbjahr hinter sich und dies führte im frühen Handel in einem Abschlag von fast zwei Prozent auf 23,60 Euro. Die Aktien fielen damit in Richtung der 23-Euro-Marke, die im Juli immer wieder Unterstützung gegeben hatte. Titel des Konkurrenten Bechtle verloren zeitgleich mit 0,4 Prozent weniger stark an Wert.
Der Umsatz war von verzögerten Investitionsentscheidungen der Kunden belastet worden, räumte Vorstandschef Rüdiger Rath ein. Analysten hatten aber damit gerechnet, dass Cancom trotz des Umsatzrückgangs im Tagesgeschäft deutlich mehr verdienen würde.
Laut einem Händler wirkt der bestätigte Ausblick vor diesem Hintergrund zunehmend ambitioniert. Er sah auch ein negatives Signal im rückläufigen internationalen Geschäft, während sich jenes in Deutschland stabil entwickelt habe./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 36,48 auf Tradegate (11. August 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,53 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -5,82 %/+24,65 % bedeutet.
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Bechtle AG: Deutliches Wachstum bei Geschäftsvolumen und EBT im Q2, Prognose für Gesamtjahr erhöht
Neckarsulm, 28. Juli 2026 – Im zweiten Quartal 2026 hat sich die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen sehr erfolgreich entwickelt. Das Geschäftsvolumen liegt bei rund 2,27 Mrd. € und damit circa 18 % über Vorjahr. Der Umsatz erreichte rund 1,73 Mrd. €, das ist ein Wachstum von mehr als 16 % gegenüber Vorjahr. Das Wachstum im Geschäftsvolumen war erneut breit getragen von allen Segmenten und allen Kundengruppen. Auch das Vorsteuerergebnis hat sich sehr positiv entwickelt. Mit etwa 80 Mio. € verzeichnet der europäische IT-Dienstleister ein Plus von mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr und hat damit die Markterwartung sehr deutlich übertroffen. Die Entwicklung im ersten Halbjahr hat gezeigt, dass Bechtle mit den unverändert herausfordernden Rahmenbedingungen in der IT-Branche bislang gut zurechtkommt.
Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich anzuheben. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle nun mit einem Wachstum von mehr als 10 %. Beim Umsatz und beim EBT erhöht das Unternehmen die Prognose auf 5 % – 10 %.
|Prognose 2026
|neu
|bisher
|Geschäftsvolumen
|Mehr als 10 %
|5 % – 10 %
|Umsatz
|5 % – 10 %
|0 % – 5 %
|EBT
|5 % – 10 %
|0 % – 5
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-staerkt-ki-kompetenz-durch-nvidia-ai-factory-specialization
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-uebernimmt-betrieb-der-zentralen-it-plattform-der-bayerischen-justiz