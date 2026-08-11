PNE Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 11.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die PNE Aktie. Sie fällt um -11,98 % auf 8,0450€. Der Kursrückgang der PNE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,52 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,98 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PNE AG ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks an Land und auf See, inkl. Betriebsführung und Stromvermarktung. Fokus auf Full-Service-Wertschöpfungskette von Planung bis Betrieb, zunehmend als IPP mit eigenem Bestand. Konkurrenz: Encavis, Energiekontor, Ørsted, RWE Renewables. USP: Offshore-Expertise, breites Tech-Portfolio, Pipeline und IPP-Strategie („Clean Energy Solutions Provider“).

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die PNE Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,09 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -13,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,26 %. Im Jahr 2026 gab es für PNE bisher ein Minus von -9,59 %.

Während PNE deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,04 %. Damit gehört PNE heute zu den auffälligeren Werten.

PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,20 % 1 Monat -14,26 % 3 Monate -5,09 % 1 Jahr -39,19 %

Informationen zur PNE Aktie

Stand: 11.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 665,30 Mio.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von PNE

Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Nordex notiert im Minus, mit -0,05 %. RWE notiert im Plus, mit +0,67 %.

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Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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