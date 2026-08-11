Rheinmetall-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Erholung

Nach der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal bekräftigten die Experten von Warburg Research wegen der positiven Beiträge des Rüstungsgeschäftes und auch der Autozulieferung mit einem Kursziel von 1.500 Euro ihre Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie. Kann die Aktie ihre Erholung in den nächsten Wochen zumindest auf 1.300 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 1.200 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis 1.200 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,01, ISIN: DE000FE5BAL2, wurde beim Rheinmetall-Aktienkurs von 1.157 Euro mit 1,16 – 1,17 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 1.300 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,84 Euro (+57 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.029,806 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.029,806 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000MR4RSS4, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 1.157 Euro mit 1,35 – 1,36 Euro gehandelt.

Wenn die Rheinmetall-Aktie in nächster Zeit auf 1.300 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,70 Euro (+99 Prozent) erhöhen – sofern die Rheinmetall-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 953,989 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 953,989 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000WA70PZ7, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 1.157 Euro mit 2,04 – 2,05 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Rheinmetall-Aktie auf 1.300 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,46 Euro (+69 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Hebelprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.