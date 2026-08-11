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    Tradingchance

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    Rheinmetall-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Erholung

    Kann die Aktie ihre Erholung in den nächsten Wochen zumindest auf 1.300 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Mit der Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) ging es nach dem im Jahr 2022 im Bereich von 100 Euro gestarteten Kursanstieg, der am 4.10.25 bei 2.008 Euro auf einem Allzeithoch gipfelte, bis Ende Juni 2026 auf bis zu 950 Euro nach unten. Mittlerweile konnte sich der Kurs der Rüstungsaktie wieder oberhalb der 1.000 Euro-Marke bei 1.157 Euro stabilisieren.

    Nach der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal bekräftigten die Experten von Warburg Research wegen der positiven Beiträge des Rüstungsgeschäftes und auch der Autozulieferung mit einem Kursziel von 1.500 Euro ihre Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie. Kann die Aktie ihre Erholung in den nächsten Wochen zumindest auf 1.300 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 1.200 Euro 

    Der SG-Call-Optionsschein auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis 1.200 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,01, ISIN: DE000FE5BAL2, wurde beim Rheinmetall-Aktienkurs von 1.157 Euro mit 1,16 – 1,17 Euro gehandelt.

    Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 1.300 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,84 Euro (+57 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.029,806 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.029,806 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000MR4RSS4, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 1.157 Euro mit 1,35 – 1,36 Euro gehandelt.

    Wenn die Rheinmetall-Aktie in nächster Zeit auf 1.300 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,70 Euro (+99 Prozent) erhöhen – sofern die Rheinmetall-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 953,989 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 953,989 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000WA70PZ7, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 1.157 Euro mit 2,04 – 2,05 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der Rheinmetall-Aktie auf 1.300 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,46 Euro (+69 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Hebelprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Rheinmetall-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Erholung Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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