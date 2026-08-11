Rocket Lab: Raketenstart verschoben – ist der Hype vorbei?

Worum es geht: Rocket Lab hat den Zeitplan für den Erstflug seiner Neutron-Rakete am Montag nach hinten verschoben. Das Unternehmen will die Rakete nun im vierten Quartal zur Startrampe bringen, statt sie in diesem Zeitraum bereits zu starten.

Das war ein Fehlstart: Zeitgleich mit den Earnings verkündet Rocket Lab Verzögerungen in der Entwicklung iher Neutron-Rakete. Die Aktie schmiert im frühen Handel am Dienstag um gut 8 Prozent ab.

Diese Änderung im Ablauf könnte eine weitere Verzögerung für das Neutron-Prokjekt bedeuten. Die wiederverwendbare Rakete ist ein zentraler Bestandteil von Rocket Labs Plänen, künftig auch größere kommerzielle Satelliten, zivile Raumfahrtmissionen und Aufträge der US-Regierung im Bereich der nationalen Sicherheit zu übernehmen. Die Rakete spielt zudem eine wichtige Rolle bei den eigenen Satellitenplänen des Unternehmens.

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Rocket Lab hatte den Erstflug von Neutron bislang für das vierte Quartal 2026 angepeilt. Einen neuen Termin für den Erstflug nannte das Raketen-Unternehmen nicht.

Diese Nachricht fiel mit den Earnings zusammen. Zwar lag der Umsatz mit bis zu 265 Millionen US-Dollar über den Erwartungen des Analystenkonsens von 235 Millionen US-Dollar und damit um 62 Prozent höher, als im Vorjahr; bei der Marge enttäuschte das Unternehmen jedoch: Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal eine Bruttomarge von 29 bis 31 Prozent. Die Analystenschätzung liegt laut von LSEG bei 37,6 Prozent.

Die Raumfahrtsparte von Rocket Lab macht 81 Prozent des Konzernumsatzes aus, zugleich sind die Investitionen hier auch am höchsten. Das Raumfahrtunternehmen investiert weiterhin hohe Summen in die Entwicklung von Neutron, den Aufbau der Startinfrastruktur und die Vorbereitung der Serienproduktion. Und: es arbeitet noch defizitär, auch wenn sich die Verluste deutlich schmälerten, von 66,4 Millionen US-Dollar Minus in Q2 2025 zu 49,3 Millionen US-Dollar in Q2 2026.

Zugleich hat das Unternehmen bereits erste Kunden für die Rakete gewonnen. Dazu gehört ein Vertrag mit Kepler Communications, der den Start mehrerer Kommunikations- und Satelliten für Rechenleistungen im Orbit im Jahr 2028 vorsieht.

ABER: "Das Zeitfenster für einen Start zum Jahresende wird enger", sagt CEO Peter Beck im Earnings Call am Montag.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rocket Lab Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,49 % und einem Kurs von 64,20EUR auf Tradegate (11. August 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.

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