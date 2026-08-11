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    Devisen

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    Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs sinkt am Dienstag leicht auf 1,1537 Dollar
    • Zweifel an Iran-Verhandlungen treiben Energiepreise
    • US-Inflationsdaten und Fed-Zinsen im Fokus
    Devisen - Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1537 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1555 Dollar festgesetzt.

    An den Finanzmärkten schwindet die Geduld mit dem Verlauf der Verhandlungen für ein Ende des Iran-Kriegs und eine Öffnung der Straße von Hormus für uneingeschränkte Schiffstransporte. Zuletzt sind die Preise für wichtige Energierohstoffe wie Öl und Gas gestiegen, was die Inflationserwartungen stützt.

    Im weiteren Handelsverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Der Markt dürfte sich daher zunehmend auf Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA für den Monat Juli konzentrieren, die am Mittwoch erwartet werden. Am Markt wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent erwartet.

    Zuletzt haben sich Spekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres abgeschwächt. Insbesondere durch den schwachen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung vom vergangenen Freitag hätten die Zinserwartungen einen Dämpfer erhalten, heißt es in einer Analyse der Landesbank Hessen-Thüringen./jkr/jsl/stk





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