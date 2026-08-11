Warum ein israelischer Nasdaq-Konzern und ein Münchner Startup auf dieselbe Technologie setzen

Ende April vollzog das israelische Unternehmen Viewbix seine Neuausrichtung zu Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002, Nasdaq: QXL) – mit einer Neutral-Atom-Quantencomputing-Plattform, die exakt auf dieselbe Technologie setzt wie das Münchner Vorzeige-Startup planqc. Während die Bundesregierung mit ihrer Hightech Agenda Milliarden in genau dieses Technologiesegment lenkt und deutsche Player wie IQM und Terra Quantum ihren Börsengang vorbereiten, ist Quantum X Labs bereits jetzt über die Nasdaq handelbar. Der Artikel ordnet die Fortschritte des Unternehmens – von der 50-Qubit-Plattform bis zur KI-gestützten Fehlerkorrektur – in den globalen Kontext ein und zeigt, worauf es laut aktueller McKinsey-Studie im Milliardenmarkt Quantencomputing wirklich ankommt.

Eine Branche am Wendepunkt: Was aktuelle Studien zeigen

Quantum X Labs positioniert sich mit einer Neutral-Atom-Plattform in einem Marktsegment, das in Deutschland gerade zum Förderschwerpunkt der Bundesregierung wird. Doch bevor der Blick auf einzelne Unternehmen fällt, lohnt sich ein Rückgriff auf die aktuelle Marktforschung.

McKinsey bezeichnet in seinem im April 2026 veröffentlichten "Quantum Technology Monitor" die Branche als an einem "kommerziellen Wendepunkt" angelangt: Über 300 Unternehmen weltweit arbeiten demnach aktiv mit Quantentechnologie-Anbietern zusammen, während sich die Investitionen 2025 auf 12,6 Milliarden US-Dollar mehr als versechsfachten. Die Berater beziffern das langfristige wirtschaftliche Potenzial der Technologie auf 1,3 bis 2,7 Billionen US-Dollar bis 2035 – eine Bandbreite, die selbst innerhalb der Analystenzunft als ungewöhnlich groß gilt und die frühe Reifephase des Sektors widerspiegelt.

Zum Vergleich: Die Boston Consulting Group kalkuliert deutlich konservativer mit einem globalen wirtschaftlichen Wert von 450 bis 850 Milliarden US-Dollar bis 2040 und einem daraus resultierenden Anbietermarkt für Hardware und Software von 90 bis 170 Milliarden US-Dollar.

Bemerkenswert ist auch die geografische Verteilung der Nachfrage: Von den im Detail analysierten Unternehmen entfallen 43 Prozent der Kunden auf Europa, gefolgt von den USA mit 29 Prozent und Asien mit 22 Prozent – ein Umstand, der Europas Position im globalen Wettbewerb stärker macht, als es die öffentliche Wahrnehmung oft suggeriert. Gleichzeitig verschiebt sich die Finanzierungsstruktur: Private Investoren stellten 2025 rund 97 Prozent des Kapitals, gegenüber 67 Prozent im Vorjahr, während sich rund 60 Prozent des gesamten Investitionsvolumens auf die zehn größten Einzeldeals konzentrierten. Für kleinere, börsennotierte Unternehmen wie Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002, Nasdaq: QXL) bedeutet das: Sichtbarkeit und strategische Partnerschaften werden wichtiger, da das Kapital zunehmend bei wenigen, bereits etablierten Playern konzentriert wird.

Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick darauf, wie sich einzelne Unternehmen – und insbesondere ein aktueller deutsch-israelischer Technologievergleich – in dieses Bild einordnen.

Vom Werbe-Unternehmen zum Quanten-Player: Die Ausgangslage

Die Umbenennung war unübersehbar: Aus dem israelischen Digital-Advertising-Unternehmen Viewbix Inc. wurde Ende April 2026 Quantum X Labs Inc. – ein Schritt, der laut einer Unternehmensmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC eine "umfassende Neuausrichtung" auf Quantencomputing, Quantenfehlerkorrektur, Quantensimulation und Quantensensorik markiert. Das digitale Werbegeschäft bleibt formal als Nebensegment bestehen, im operativen Zentrum steht künftig die Tochtergesellschaft Quantum X Labs Ltd., die im März 2026 übernommen wurde.

Solche Rebranding-Vorgänge sind im aktuellen Marktumfeld keine Seltenheit: Angesichts der beschriebenen Kapitalkonzentration auf wenige große Player suchen kleinere, börsennotierte Unternehmen zunehmend über thematische Neuausrichtungen Zugang zu Investoreninteresse, das sich auf Zukunftstechnologien richtet. Ob eine solche strategische Neupositionierung operativ trägt, entscheidet sich jedoch erst an der technologischen Substanz der nachfolgenden Meilensteine.

Ende Mai präsentierte das Unternehmen den bislang konkretesten Baustein dieser Strategie: eine Quantencomputing-Plattform mit mehr als 50 physischen Qubits auf Basis neutraler Atome, kombiniert mit einer laserbasierten Kühltechnologie und optischen "Tweezer"-Arrays zur Anordnung der Atome. Als Zielmarke nennt das Unternehmen mehrere tausend Qubits bis zur ersten Jahreshälfte 2027.

Die Technologie: Neutral-Atom-Computing im Kontext der Plattform-Vielfalt

Neutral-Atom-Computing ist einer von mehreren konkurrierenden Ansätzen zum Bau skalierbarer Quantenprozessoren, neben supraleitenden Schaltkreisen (etwa bei IBM oder Google) und Ionenfallen (etwa bei IonQ, das 2025 mit der 1,1-Milliarden-Dollar-Übernahme von Oxford Ionics eine der größten Konsolidierungen der Branche vollzog). Der Charme des Neutral-Atom-Ansatzes liegt in der potenziell einfacheren räumlichen Skalierbarkeit einzelner Recheneinheiten sowie in vergleichsweise langen Kohärenzzeiten, die für praktikable Fehlerkorrektur erforderlich sind. Selbst Google, bislang stark auf supraleitende Qubits fokussiert, hat laut Branchenberichten im April 2026 eine Erweiterung in Richtung Neutral-Atom-Architekturen angekündigt – ein Indiz dafür, dass sich die Technologieplattform von einer Nischen- zu einer ernstzunehmenden Alternativlösung entwickelt.

Genau hier setzt Quantum X Labs mit einem zweiten Standbein an: einem transformerbasierten Decoder zur KI-gestützten Quantenfehlerkorrektur (QECC), für den im Mai ein öffentlich zugänglicher Surface-Code-Datensatz von Google Quantum AI in die eigene Pipeline integriert wurde. Im Juni folgte eine Kooperation mit IQCC, einem Unternehmen der Quantum-Machines-Gruppe, zur Erprobung dieser Fehlerkorrektur auf realer Steuerungshardware. Dass Fehlerkorrektur derzeit als zentrale technische Hürde der gesamten Branche gilt, deckt sich mit der übergeordneten Markteinschätzung: Solange keine großskaligen, fehlertoleranten Systeme verfügbar sind, bleibt kommerzielle Quantenüberlegenheit auf enge Anwendungsfälle beschränkt.

Der deutsche Vergleichsfall: planqc und die Hightech-AgendaDer deutsche Vergleichsfall: planqc und die Hightech-Agenda

Bemerkenswert ist, dass dieselbe physikalische Grundtechnologie derzeit auch das prominenteste deutsche Quantencomputing-Startup vorantreibt: Das Münchner Unternehmen planqc baut am Leibniz-Rechenzentrum einen Computer mit dem Ziel von 1.000 Qubits und hatte 2025 den Deutschen Gründerpreis gewonnen. Eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Euro befand sich zuletzt in Arbeit. Während Quantum X Labs bereits über die Nasdaq-Notierung verfügt, ist planqc weiterhin privat finanziert – ein struktureller Unterschied, der auch die jeweiligen Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung prägt.

Der Vergleich fällt in eine Phase, in der neutrale Atome auch regulatorisch an Bedeutung gewinnen: Die Bundesregierung hat mit der Hightech Agenda das Ziel formuliert, bis 2030 zwei fehlerkorrigierte Quantencomputer auf europäischem Spitzenniveau zu realisieren, wobei sich die Förderung künftig auf drei Technologieplattformen konzentrieren soll: Ionenfallen, Neutralatome und Supraleiter.

Für ein Förderprogramm mit einem Volumen von bis zu 20 Millionen Euro pro Projekt gilt zudem eine technische Mindestanforderung: Ein Partner muss vor Projektstart ein System mit mindestens 24 ansteuerbaren Qubits und einer Zwei-Qubit-Gatter-Fidelität von 99,5 Prozent nachweisen. Quantum X Labs unterliegt als israelisch-amerikanisches Unternehmen dieser Förderkulisse nicht, sie zeigt jedoch den technischen Maßstab, an dem sich Neutral-Atom-Plattformen in Europa derzeit messen lassen müssen.

Förderlandschaft und IPO-Welle als Rahmenbedingung

Der breitere Marktkontext ist von einer ungewöhnlichen Dynamik geprägt. 2026 gilt als bislang erfolgreichstes Jahr der jungen deutschen Quantencomputing-Branche, mit Börsengangsplänen von IQM und Terra Quantum an der Nasdaq sowie neuen Finanzierungsrunden bei Unternehmen wie planqc. Untermauert wird diese Entwicklung durch staatliches Kapital: Die Bundesregierung hat über zwei Milliarden Euro für Quantentechnologie zugesagt, flankiert von Forschungszentren in München, Stuttgart und Jülich. Ergänzend verweisen Branchenanalysten darauf, dass ähnliche Dynamiken auch außerhalb Deutschlands zu beobachten sind – etwa in Großbritannien, wo die Regierung ein milliardenschweres, mehrjähriges Investitionsprogramm für Quantentechnologien angekündigt hat.

In diesem Umfeld ist Quantum X Labs bereits jetzt über die Nasdaq handelbar, während vergleichbare deutsche Akteure ihren Börsengang erst noch vorbereiten oder – wie planqc – ausschließlich privat finanziert sind. Für Anleger, die Zugang zum Neutral-Atom-Segment suchen, ergibt sich daraus rein strukturell ein früherer Einstiegspunkt über die Börse – unabhängig von der Frage, welches Unternehmen technologisch die Nase vorn hat.

Einordnung in die McKinsey-Anwendungsfelder

Auch bei der Frage, wo Quantencomputing wirtschaftlich zuerst greifen dürfte, liefert die McKinsey-Studie Orientierung: Als führende Anwendungsfelder identifiziert der Bericht Chemie und Life Sciences für molekulare Simulationen, Reise- und Logistikunternehmen für Optimierungsprobleme sowie Finanzdienstleister für Risikomodellierung und die Vorbereitung auf Post-Quanten-Kryptografie. Das mit CliniQuantum im Juni vorgestellte Programm von Quantum X Labs zur Analyse klinischer Studiendaten lässt sich in diesen Rahmen einordnen, wenngleich es sich hierbei um ein frühes, noch nicht unabhängig validiertes Software-Angebot handelt.

Ob sich neutrale Atome, supraleitende Schaltkreise oder Ionenfallen langfristig als führende Plattform durchsetzen, gilt in der Branche – auch nach Einschätzung der Bundesregierung – weiterhin als offen. Für Beobachter des Sektors bietet der parallele Fortschritt der beiden genannten Unternehmen jedoch einen Vorteil: Zwei unabhängige Entwicklungspfade auf derselben Technologiebasis liefern in den kommenden Jahren doppelt so viele Datenpunkte darüber, ob sich neutrale Atome als tragfähiger Weg zum fehlertoleranten Quantencomputer erweisen

Quellen

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/28/3302867/0/en/Qua ...

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/21/3299300/0/en/Qua ...

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/09/3308816/0/en/Qua ...

https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2026/04/2026- ...

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BM ...

https://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/tech-deutsch ...

https://mybusinessfuture.com/en/quantum-computing-opportunities-for-in ...

https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-technology/our-insights ...

https://www.astreka.com/market-insights/quantum-computing-industry-rep ...

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Quantum X Labs

Land: kanadisch

ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz/

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