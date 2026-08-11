Toyota-Rückruf eskaliert: Blinker-Ausfall bei über 500.000 Camry möglich

Toyota muss in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland mehr als eine halbe Million Fahrzeuge zurückrufen. Betroffen sind 508.354 Camry Hybrid der Modelljahre 2025 und 2026. Grund ist ein Softwareproblem im digitalen Instrumentendisplay, das im schlimmsten Fall nicht nur wichtige Fahrinformationen ausblendet, sondern auch sicherheitsrelevante Funktionen beeinträchtigen kann. Nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA kann das sogenannte "Combination Meter" beim Start des Fahrzeugs komplett schwarz bleiben. Das 7-Zoll-Display zeigt normalerweise unter anderem Geschwindigkeit sowie Warn- und Kontrollleuchten an. Fällt das System aus, können zudem Blinker und Warnblinkanlage sowie akustische Hinweise für den Sicherheitsgurt oder den Smart Key beeinträchtigt werden.

Damit handelt es sich nicht lediglich um einen Schönheitsfehler im Cockpit. Die NHTSA sieht durch den möglichen Ausfall ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko. Toyota weist zudem darauf hin, dass betroffene Fahrzeuge dadurch bestimmte US-Sicherheitsstandards möglicherweise nicht erfüllen. Der Rückruf betrifft vor allem günstigere Ausstattungsvarianten des Camry. Beim Modelljahr 2026 ist das 7-Zoll-Cockpit unter anderem in den Versionen LE, SE und Nightshade verbaut. Die höher positionierten Varianten XLE und XSE verfügen dagegen über ein größeres 12,3-Zoll-Display und sind von dieser konkreten Rückrufaktion nicht betroffen.

Für Toyota dürfte sich der technische Aufwand in Grenzen halten. Die Händler müssen nach aktuellem Stand keine Instrumenteneinheiten austauschen, sondern lediglich die Software des Displays neu programmieren. Für die Fahrzeughalter ist die Reparatur kostenlos. Die betroffenen Kunden sollen in den USA bis Anfang Oktober informiert werden. Das Problem beschränkt sich allerdings nicht auf den US-Markt. In Kanada werden wegen desselben Fehlers rund 11.159 Fahrzeuge zurückgerufen. In Australien sind 16.238 Camry betroffen, in Neuseeland weitere 176 Fahrzeuge.

Bereits im September 2025 hatte Toyota in den USA rund 591.000 Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus wegen Problemen mit digitalen Instrumentenanzeigen zurückgerufen. Im Mai 2026 folgte eine weitere Aktion für rund 82.000 Fahrzeuge aufgrund eines anderen Softwarefehlers im Instrumentencluster. Der aktuelle Rückruf ist damit zwar technisch von den früheren Fällen zu unterscheiden. Er zeigt aber erneut, wie stark Software inzwischen auch bei klassischen Autobauern zu einem Qualitäts- und Sicherheitsfaktor geworden ist. Für Toyota kommt hinzu, dass der Camry zu den bekanntesten Modellen des Konzerns auf dem wichtigen US-Markt zählt. Ein Rückruf von mehr als 500.000 Fahrzeugen dürfte deshalb auch außerhalb der USA Aufmerksamkeit erzeugen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 16,80EUR auf Tradegate (11. August 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

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