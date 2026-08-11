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Xiaomi Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 11.08.2026
Am 11.08.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -4,31 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.
Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.
Xiaomi aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.08.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,31 % verliert die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,97 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Xiaomi Aktionäre einen Verlust von -13,64 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -32,15 % verloren.
Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,85 %
|1 Monat
|+1,48 %
|3 Monate
|-13,64 %
|1 Jahr
|-46,32 %
Informationen zur Xiaomi Aktie
Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,44 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Xiaomi
Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,03 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +5,31 %.
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Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.