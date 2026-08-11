ITM Power - Aktie mit schwachem Handelstag - 11.08.2026

Mit einer Performance von -3,30 % musste die ITM Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,42 %, geht es heute bei der ITM Power Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei ITM Power abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -32,52 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +15,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,07 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ITM Power einen Anstieg von +87,77 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,05 % 1 Monat +0,07 % 3 Monate -32,52 % 1 Jahr +84,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 11.08.2026, 09:59 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwarteten FY26-Zahlen im August und mögliche Kursimpulse durch den Termin sowie ein MoU mit Rheinmetall. Charttechnisch wird der Durchbruch der 38-Tage-Linie als positives Signal gesehen. Kursziele reichen kurzfristig von 1,50–1,56 Euro bis über 2 Euro im September. Fundamental stützen die Partnerschaft mit Protium und die Genehmigung für ein 15-MW-Wasserstoffprojekt die Zuversicht; Amazons geplante Gaskraftwerke werden als Belastung für die grüne Wasserstoffperspektive diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 908,31 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,65 %. Plug Power notiert im Plus, mit +7,71 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +0,22 %.

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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