Börsenstart Europa - 11.08. - ATX schwach -0,35 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.148,69 PKT und fällt um -0,29 %. Top-Werte: AIXTRON +2,75 %, Kion Group +1,04 %, SUESS MicroTec +1,03 % Flop-Werte: Salzgitter -2,53 %, TUI -2,04 %, Nemetschek -1,92 %

Der DAX steht aktuell (09:59:51) bei 26.282,54 PKT und fällt um -0,17 %. Top-Werte: RWE +1,03 %, Fresenius Medical Care +0,86 %, Infineon Technologies +0,61 % Flop-Werte: Daimler Truck Holding -1,40 %, Scout24 -1,26 %, Airbus -1,22 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.066,17 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: AIXTRON +2,75 %, SMA Solar Technology +2,06 %, Verbio +1,64 %

Flop-Werte: CANCOM SE -5,23 %, Nemetschek -1,92 %, Bechtle -1,37 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:37) bei 6.538,44 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: ASML Holding +2,32 %, argenx +1,15 %, ENI +1,08 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -1,93 %, Prosus Registered (N) -1,75 %, AXA -1,56 %

Der ATX steht aktuell (09:59:48) bei 6.612,58 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: OMV +1,09 %, Oesterreichische Post +1,06 %, Verbund Akt.(A) +1,04 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -3,03 %, Wienerberger -2,24 %, DO & CO -2,15 %

Der SMI steht bei 14.614,52 PKT und verliert bisher -0,08 %.

Top-Werte: Swisscom +1,17 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,83 %, Logitech International +0,21 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -2,03 %, Givaudan -1,43 %, CIE Financiere Richemont -1,04 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.711,83 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +1,34 %, TotalEnergies +1,01 %, Credit Agricole +0,92 %

Flop-Werte: AXA -1,56 %, Vinci -1,47 %, Airbus -1,22 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:25:30) bei 3.301,70 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: Telia Company +0,59 %, SSAB Registered (A) +0,51 %, Tele2 (B) +0,51 %

Flop-Werte: SKF (B) -0,82 %, Assa Abloy Registered (B) -0,75 %, Getinge (B) -0,69 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.550,00 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,62 %, Public Power +1,15 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,64 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,10 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,10 %, Coca-Cola HBC -1,08 %