Plug Power Aktie bestätigt den positiven Trend - +7,71 % - 11.08.2026

Die Plug Power Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,71 % auf 1,9758€ zulegen. Das sind +0,1414 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Plug Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9758€, mit einem Plus von +7,71 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Plug Power entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellen und Infrastruktur (Elektrolyseure, Betankung, grüner H2) für Industrie, Logistik und Energie. Ziel ist ein integriertes H2-Ökosystem. Marktstellung: Pionier im US-Brennstoffzellenmarkt, aber defizitär und kapitalintensiv. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Bloom Energy, Nel, ITM. USP: vertikale Integration von Produktion, Speicherung und Anwendung aus einer Hand.

Obwohl sich die Plug Power Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -26,32 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Plug Power auf +15,29 %.

Plug Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,11 % 1 Monat +0,08 % 3 Monate -26,32 % 1 Jahr +44,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 11.08.2026, 10:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Kursreaktion auf Plug Powers Q2-Zahlen: Umsatz und Bruttomarge verbesserten sich deutlich, der Cash-Verbrauch sank, und die Umsatzprognose für 2026 wurde auf 15–16 % Wachstum angehoben. Dennoch bleiben Verluste, negativer Cashflow und eine weiterhin negative Wasserstoffmarge. Diskutiert werden ein möglicher Kursanstieg, ein Vorbörsenkurs um 2,30 US-Dollar sowie der Einfluss von Leerverkäufern und Verkäufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Plug Power eingestellt.

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,75 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Vorgaben aus den USA könnten besser sein. Der DAX hält sich trotzdem wacker in der Nähe seines ATH, obwohl die Ölpreise wieder kurz vor der Marke von 90 $ stehen, da die Straße von Hormuz weiterhin dicht ist.

Der Hype um Wasserstoff ist beendet. Jetzt zählen nur noch operative Kennzahlen, Margin und eine mögliche Skalierung. Der Kapitalmarkt legt den Fokus auf Cashflow und Effizienz. Die Branchenpioniere sind lange hinter den Erwartungen zurückgeblieben. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,30 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +0,65 %. Ballard Power Systems notiert im Minus, mit -0,54 %.

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Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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