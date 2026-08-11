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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie gut behauptet +3,06 % - 11.08.2026

    Am 11.08.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +3,06 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie gut behauptet +3,06 % - 11.08.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.08.2026

    Die AIXTRON Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,06 % auf 41,71. Damit gewinnt die Aktie +1,24  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +0,70 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 41,71, mit einem Plus von +3,06 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der heutige Anstieg bei AIXTRON konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -18,92 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +7,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +135,70 % gewonnen.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,99 %
    1 Monat -6,16 %
    3 Monate -18,92 %
    1 Jahr +194,82 %
    Stand: 11.08.2026, 10:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von 10,65 auf 15,17 Euro und weitere Aufwärtserwartungen. Treiber sind ein Ordermomentum von 95 Mio. Euro im Juli, Bestellungen bis 2027/28 sowie Chancen durch KI-Rechenzentren, Optoelektronik, GaN und SiC. Diskutiert werden Kapazitätsengpässe, eine mögliche Umsatzgröße von 800 Mio. Euro 2027 und langfristig deutlich höhere Kurse. Die Leerverkaufsquote liegt bei 1,56 %.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,69 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 11.08. - ATX schwach -0,35 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,08 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,86 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +1,88 %
    +10,83 %
    -6,16 %
    -18,92 %
    +194,82 %
    +17,41 %
    +67,30 %
    +624,83 %
    +578,13 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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