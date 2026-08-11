CANCOM SE Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 11.08.2026

Die CANCOM SE Aktie ist bisher um -5,12 % auf 23,150€ gefallen. Das sind -1,250 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der CANCOM SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,20 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,12 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

CANCOM SE ist ein IT-Systemhaus und Digitalisierungsdienstleister mit Fokus auf Cloud, Managed Services, IT-Infrastruktur und Security für B2B-Kunden, v. a. Mittelstand und öffentliche Hand. Starke Stellung im deutschsprachigen Markt. Wichtige Wettbewerber: Bechtle, Computacenter, Dimension Data, T-Systems. USP: integrierte Hybrid-IT-/Cloud-Konzepte, Managed-Services-Kompetenz und Branchenfokus in DACH.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei CANCOM SE abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -6,53 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,41 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CANCOM SE -8,29 % verloren.

CANCOM SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,12 % 1 Monat +5,41 % 3 Monate -6,53 % 1 Jahr +1,46 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Stand: 11.08.2026, 10:03 Uhr

Es gibt 29 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 666,76 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bechtle, Capgemini und Co.

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,64 %. Capgemini notiert im Minus, mit -0,14 %. GFT Technologies notiert im Minus, mit -0,89 %. Accenture Registered (A) verliert -0,42 %

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Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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