Riot Platforms Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 11.08.2026

Die Riot Platforms Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +20,83 % auf 20,285€ zulegen. Das sind +3,497 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Riot Platforms Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,285€, mit einem Plus von +20,83 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Riot Platforms ist ein führendes US-Unternehmen im Bitcoin-Mining, bekannt für effiziente und nachhaltige Produktion. Es bietet Mining-Farmen und Hosting-Dienste an. Hauptkonkurrenten sind Marathon Digital und Hut 8. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die energieeffiziente Betriebsführung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Riot Platforms investiert war, konnte einen Gewinn von +2,08 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Riot Platforms Aktie damit um +13,13 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Riot Platforms bisher ein Plus von +89,20 %.

Riot Platforms Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,13 % 1 Monat +15,03 % 3 Monate +2,08 % 1 Jahr +107,62 %

Informationen zur Riot Platforms Aktie

Stand: 11.08.2026, 10:04 Uhr

Es gibt 378 Mio. Riot Platforms Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,74 Mrd. € wert.

Dieser Milliarden-Deal mit Anthropic könnte Riot vom Bitcoin-Miner zum KI-Infrastruktur-Player machen. Die Riot-Aktie explodiert nachbörslich über 25 Prozent.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die Riot Platforms Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Riot Platforms Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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