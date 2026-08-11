Der Ellinikon-Sportpark öffnet seine Pforten für alle, während Europas größtes Stadterneuerungsprojekt zügig seiner Fertigstellung entgegenstrebt

ATHEN, Griechenland, 11. August 2026 /PRNewswire/ -- „The Ellinikon", Europas größtes Stadterneuerungsprojekt unter der Federführung von LAMDA Development, hat mit der Eröffnung des „The Ellinikon Sports Park", der ersten groß angelegten öffentlichen Sport- und Wellnessanlage des Projekts, einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Eröffnung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umgestaltung des ehemaligen internationalen Flughafens von Athen in eine Küstenstadt der nächsten Generation, während die Bauarbeiten in den Wohnvierteln, an den bedeutenden Einkaufszielen und am ikonischen Riviera Tower zügig voranschreiten.

Auf einer Fläche von 287.000 Quadratmetern wurde der Ellinikon-Sportpark als offener, barrierefreier Ort konzipiert, der sowohl für Leistungssportler als auch für Freizeitsportler, Familien, Touristen und alle Athener gleichermaßen gedacht ist und Sport, Wellness und den öffentlichen Raum als prägende Elemente der Projektvision einer „15-Minuten-Stadt" stärkt. Der Park verfügt über eine fertiggestellte Leichtathletikanlage, Fußballplätze und einen Wurfplatz sowie Freispielplätze für Tennis und Basketball, Wohnheime für Sportler, vielseitig nutzbare Freizeitbereiche und 115.000 Quadratmeter weitläufige, landschaftlich gestaltete Grünflächen.

Der Sportpark hat bereits Anfang dieses Jahres seine Eignung als Austragungsort für Weltklasse-Veranstaltungen unter Beweis gestellt, als er Tausende von Zuschauern zur EKO-Super-Sonderprüfung der Acropolis-Rallye im Rahmen der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2026 empfing und damit einen ersten Vorgeschmack auf die internationalen Wettkämpfe, das Gemeinschaftsprogramm und die öffentlichen Veranstaltungen gab, die an diesem Veranstaltungsort stattfinden werden.

Odisseas Athanasiou, Geschäftsführer von LAMDA Development, erklärte: „Die Eröffnung des ersten Bauabschnitts des Sportparks für die Öffentlichkeit stellt einen wichtigen und äußerst symbolträchtigen Meilenstein für das Ellinikon dar. Dies ist der Moment, in dem The Ellinikon seine Türen nun tatsächlich für die Öffentlichkeit öffnet und den Bürgern die Möglichkeit bietet, die ersten greifbaren Elemente der neuen Lebensweise, die im Rahmen des größten Stadterneuerungsprojekts Europas Gestalt annimmt, hautnah zu erleben. Für uns alle ist dies ein wichtiger Schritt auf einem Weg, der vor Jahren begann und von einer Vision, Ausdauer und dem festen Glauben an unser Ziel getragen wurde."