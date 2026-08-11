JEFFERIES stuft Dermapharm auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Eckdaten des Arzneimittelherstellers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Fabian Piasta in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe das Management bestätigt./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 40,05EUR auf Tradegate (11. August 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
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