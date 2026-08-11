UBS senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Sell' und Ziel auf 22,60 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 29,56 auf Tradegate (11. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -9,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,78 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -42,16 %/-10,03 % bedeutet.