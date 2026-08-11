🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölreserve so niedrig wie 1983

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl kratzt an 90 US-Dollar – und jetzt wird es für die Börse richtig teuer

    Hormus bleibt blockiert, während die Reserven schrumpfen. Wenn die Lage kippt, könnte der Ölpreis noch in Regionen schießen, die heute kaum eingepreist sind.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hormus bleibt blockiert, Reserven schrumpfen
    • Brent steigt auf 90 Dollar, WTI über 84 Dollar
    • Ölpreis könnte bei anhaltender Blockade stark steigen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Ölreserve so niedrig wie 1983 - Öl kratzt an 90 US-Dollar – und jetzt wird es für die Börse richtig teuer
    Foto: Razieh Poudat - ISNA/AP

    Die Ölpreise ziehen weiter kräftig an – und der Konflikt um die Straße von Hormus droht für Anleger zum nächsten Inflationsschock zu werden. Brent notiert am Dienstag bei rund 90 US-Dollar je Barrel, WTI bei mehr als 84 US-Dollar. Damit bauen beide Sorten ihre starken Gewinne vom Montag weiter aus. Hintergrund ist die festgefahrene Auseinandersetzung zwischen Washington und Teheran um die Wiederöffnung einer der wichtigsten Öl-Handelsrouten der Welt.

    Noch in der vergangenen Woche waren die Preise wegen Hoffnungen auf eine Einigung deutlich gefallen. Davon ist wenig geblieben. Iran fordert unter anderem die Aufhebung der US-Seeblockade und der Sanktionen, den Abzug amerikanischer Truppen aus der Region, Kriegsentschädigungen sowie die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte. US-Präsident Donald Trump konterte seinerseits mit Reparationsforderungen an Teheran. Damit ist ein neuer Streitpunkt hinzugekommen.

    Für den Ölmarkt wird die Lage zunehmend gefährlich. Der Tankerverkehr durch Hormus liegt weiter weit unter dem normalen Niveau. Gleichzeitig schrumpfen die Reserven: Die strategischen Rohölbestände der USA sind auf weniger als 300 Millionen Barrel gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit Januar 1983. Auch die US-Bestände an Diesel und Heizöl liegen für diese Jahreszeit so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr.

    Analysten warnen deshalb vor einem weiteren Preissprung. TD Securities hält bei Brent noch 10 bis 15 US-Dollar Aufwärtspotenzial für möglich. Noch drastischer fällt das Szenario von Capital Economics aus: Bleibt Hormus geschlossen und sinken die OECD-Lagerbestände weiter schnell, könnte der Ölmarkt zu Beginn des vierten Quartals einen Wendepunkt erreichen. Dann seien Preise von 120 bis 140 US-Dollar je Barrel denkbar.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Die Folgen reichen längst über den Ölmarkt hinaus. Höhere Energiepreise schüren neue Inflationsängste und könnten die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen zwingen. Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, erklärte, eine Anhebung um 25 Basispunkte dürfte für sich genommen keine großen wirtschaftlichen Auswirkungen haben. Sie deutete zugleich an, dass mehrere Anpassungen nötig werden könnten.

    Auch Energieaktien profitieren bereits: Exxon Mobil sprang am Montag um 4,2 Prozent nach oben. Für Anleger bleibt damit entscheidend, ob Washington und Teheran doch noch eine Lösung finden. Je länger Hormus nur eingeschränkt passierbar bleibt, desto größer wird das Risiko, dass aus der Öl-Rallye ein neuer Inflations- und Zinsschock wird.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölreserve so niedrig wie 1983 Öl kratzt an 90 US-Dollar – und jetzt wird es für die Börse richtig teuer Hormus bleibt blockiert, während die Reserven schrumpfen. Wenn die Lage kippt, könnte der Ölpreis noch in Regionen schießen, die heute kaum eingepreist sind.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     