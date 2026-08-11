Öl kratzt an 90 US-Dollar – und jetzt wird es für die Börse richtig teuer

Noch in der vergangenen Woche waren die Preise wegen Hoffnungen auf eine Einigung deutlich gefallen. Davon ist wenig geblieben. Iran fordert unter anderem die Aufhebung der US-Seeblockade und der Sanktionen, den Abzug amerikanischer Truppen aus der Region, Kriegsentschädigungen sowie die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte. US-Präsident Donald Trump konterte seinerseits mit Reparationsforderungen an Teheran. Damit ist ein neuer Streitpunkt hinzugekommen.

Die Ölpreise ziehen weiter kräftig an – und der Konflikt um die Straße von Hormus droht für Anleger zum nächsten Inflationsschock zu werden. Brent notiert am Dienstag bei rund 90 US-Dollar je Barrel, WTI bei mehr als 84 US-Dollar. Damit bauen beide Sorten ihre starken Gewinne vom Montag weiter aus. Hintergrund ist die festgefahrene Auseinandersetzung zwischen Washington und Teheran um die Wiederöffnung einer der wichtigsten Öl-Handelsrouten der Welt.

Für den Ölmarkt wird die Lage zunehmend gefährlich. Der Tankerverkehr durch Hormus liegt weiter weit unter dem normalen Niveau. Gleichzeitig schrumpfen die Reserven: Die strategischen Rohölbestände der USA sind auf weniger als 300 Millionen Barrel gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit Januar 1983. Auch die US-Bestände an Diesel und Heizöl liegen für diese Jahreszeit so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr.

Analysten warnen deshalb vor einem weiteren Preissprung. TD Securities hält bei Brent noch 10 bis 15 US-Dollar Aufwärtspotenzial für möglich. Noch drastischer fällt das Szenario von Capital Economics aus: Bleibt Hormus geschlossen und sinken die OECD-Lagerbestände weiter schnell, könnte der Ölmarkt zu Beginn des vierten Quartals einen Wendepunkt erreichen. Dann seien Preise von 120 bis 140 US-Dollar je Barrel denkbar.

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Die Folgen reichen längst über den Ölmarkt hinaus. Höhere Energiepreise schüren neue Inflationsängste und könnten die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen zwingen. Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, erklärte, eine Anhebung um 25 Basispunkte dürfte für sich genommen keine großen wirtschaftlichen Auswirkungen haben. Sie deutete zugleich an, dass mehrere Anpassungen nötig werden könnten.

Auch Energieaktien profitieren bereits: Exxon Mobil sprang am Montag um 4,2 Prozent nach oben. Für Anleger bleibt damit entscheidend, ob Washington und Teheran doch noch eine Lösung finden. Je länger Hormus nur eingeschränkt passierbar bleibt, desto größer wird das Risiko, dass aus der Öl-Rallye ein neuer Inflations- und Zinsschock wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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