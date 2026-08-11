Rocket Lab Corporation Aktie sinkt rapide - -6,81 % - 11.08.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Rocket Lab Corporation insgesamt ein Minus von -28,34 % zu verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rocket Lab Corporation Aktie. Mit einer Performance von -6,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Rocket Lab Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 63,60€, mit einem Minus von -6,81 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +3,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rocket Lab Corporation einen Anstieg von +4,69 %.

Während Rocket Lab Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,02 %.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,16 % 1 Monat -10,49 % 3 Monate -28,34 % 1 Jahr +65,63 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 11.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,76 Mrd.EUR € wert.

Rocket Lab hat im zweiten Quartal erneut kräftig zugelegt und beim Umsatz einen neuen Rekord erreicht. Trotzdem verlor die Aktie nachbörslich rund -8% . Der Grund liegt weniger bei den zurückliegenden Zahlen, sondern vor allem beim Ausblick auf Neutron und bei den Margen für das kommende Quartal. Umsatz und Auftragsbestand auf Rekordniveau Rocket Lab erzielte […] The post Rocket Lab-Aktie -8 %: Warum Rekordzahlen nicht reichen first appeared on sharedeals.de.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.