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    ROUNDUP

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    IT-Dienstleister Cancom unter Druck - Aktie verliert

    Für Sie zusammengefasst
    • Cancom spürt weiter zurückhaltende Kunden
    • Umsatz sinkt durch verschobene Investitionen
    • Sparkurs steigert Ebitda und den Aktionärsgewinn
    ROUNDUP - IT-Dienstleister Cancom unter Druck - Aktie verliert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Halbjahr weiter die Kundenzurückhaltung zu spüren bekommen. Zwar konnte das Unternehmen aus München von seinem Sparkurs profitieren und den Gewinn steigern, aber die Kunden blieben vorsichtig und schoben vielfach Investitionsentscheidungen auf. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal noch deutlicher als schon im ersten. Die Aktie sackte nach Handelsbeginn am Dienstag ab.

    Das Papier verlor als einer der schlechtesten SDax -Werte fast 4 Prozent. Damit weitete der Kurs sein in diesem Jahr aufgelaufenes Minus auf gut 13 Prozent aus. Der Erlös im zweiten Quartal sei überraschend schwach ausgefallen, schrieb Analyst Martin Comtesse vom US-Investmenthaus Jefferies. Die Entwicklung zeige einen starken Kontrast zum größten deutschen Konkurrenten Bechtle . Im zweiten Halbjahr müsse sich die Umsatzentwicklung nun deutlich beschleunigen, um das Jahresziel noch zu erreichen.

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    Der Umsatz war in der ersten Jahreshälfte von verzögerten Investitionsentscheidungen der Kunden belastet, wie Vorstandschef Rüdiger Rath in der Mitteilung einräumte. Der Erlös sank um 3,5 Prozent auf 775,9 Millionen Euro. Analysten hatten bereits damit gerechnet, dass Cancom beim Umsatz schwächer dastehen könnte, während es beim operativen Ergebnis besser laufen sollte.

    Die Branche steckt derzeit in einer schwierigen Phase. Die Preise für IT-Hardware wie vor allem Speicherkomponenten steigen drastisch, was für Zögern bei den Kunden aus dem Mittelstand sorgt.

    Im Softwaregeschäft sieht es dagegen besser aus. So stieg zwar das Geschäftsvolumen von Cancom insgesamt, doch beim Verkauf von Software anderer Hersteller dürfen sich die IT-Unternehmen nicht den vollen Verkaufspreis als Umsatz anrechnen, sondern nur den Bruttogewinn.

    Besser mit der Situation kam der größere Rivale Bechtle klar, der im ersten Halbjahr eine erholte Nachfrage von Behörden nutzte und den Umsatz deutlich steigern konnte. Die Firma aus Neckarsulm hatte daher Ende Juli mit vorläufigen Zahlen ihren Jahresausblick angehoben.

    Immerhin profitierte Cancom deutlich von seinem Sparkurs. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte im Halbjahr um ein gutes Drittel auf 49,2 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 11,2 Millionen Euro für die Aktionäre, nach 2,76 Millionen ein Jahr zuvor.

    Die Jahresprognose bestätigte das Management. So soll der Umsatz 2026 auf zwischen 1,75 und 1,85 Milliarden Euro steigen (Vorjahr: 1,71), das operative Ergebnis auf 110 bis 130 Millionen Euro (Vorjahr: 102,5)./men/lew/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 35,96 auf Tradegate (11. August 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,53 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -5,82 %/+24,65 % bedeutet.





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