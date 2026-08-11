BNP Paribas A: Vom Seitwärtsmarkt zur Kursverdopplung am Drei-Jahres-Hoch

Der jüngste Schlusskurs der BNP-Paribas-A-Aktie liegt bei 112,70 Euro (10. August 2026) und damit exakt auf dem aktuellen Drei-Jahres-Hoch. Das Drei-Jahres-Tief der vorliegenden Datenbasis wurde am 30. Oktober 2023 bei 53,60 Euro erreicht. Ausgehend von diesem Tiefpunkt hat sich der Kurs damit mehr als verdoppelt. Im Verhältnis zur gesamten Drei-Jahres-Spanne bewegt sich die Aktie am oberen Extrem der Bandbreite und signalisiert eine ausgeprägte Stärkephase. Rücksetzer der vergangenen Monate – etwa die Korrektur im Frühjahr 2026 in den Bereich um 80 Euro – haben das übergeordnete Bild nicht beschädigt, sondern sich im Nachhinein als Konsolidierungen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends erwiesen. Die aktuelle Notierung nahe des Hochs unterstreicht, dass die Käuferseite weiterhin dominiert.

Auf Sicht der letzten drei Jahre zeigt die BNP-Paribas-A-Aktie eine deutliche Transformation vom moderaten Seitwärtstrend hin zu einem klaren Aufwärtstrend. Im Sommer 2023 notierte der Titel noch im Bereich um 59 bis 60 Euro. Nach einer Schwächephase im Herbst 2023 mit einem markanten Zwischentief bei rund 53,60 Euro am 30. Oktober 2023 setzte eine nachhaltige Erholung ein. Ab Ende 2023 etablierte sich ein stabiler Aufwärtstrend, der über mehrere Wellen hinweg anhielt. Zwischenkorrekturen – etwa im Februar 2024 mit Kursen knapp unter 54 Euro – wurden jeweils zügig wieder aufgeholt. Im weiteren Verlauf beschleunigte sich der Trend deutlich: Aus Kursen um 70 Euro Mitte 2025 entwickelte sich ein dynamischer Anstieg, der die Aktie schließlich bis in den dreistelligen Bereich führte. Das aktuelle Drei-Jahres-Hoch liegt bei 112,70 Euro vom 10. August 2026 und markiert zugleich das obere Ende einer klar aufwärts gerichteten Trendstruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Deutlicher Abstand bestätigt Bullenmarkt

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kursentwicklung deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. Nach der längeren Phase mit Notierungen überwiegend zwischen 70 und 95 Euro in den Monaten vor dem jüngsten Ausbruch ist davon auszugehen, dass der gleitende Durchschnitt im Bereich deutlich unter 100 Euro liegt. Damit ergibt sich ein zweistelliger prozentualer Abstand zwischen aktuellem Kurs von 112,70 Euro und der 200-Tage-Linie. Ein solcher Abstand ist typisch für einen reifen Bullenmarkt und signalisiert einen klar etablierten Aufwärtstrend. Zugleich mahnt die Distanz zur langfristigen Durchschnittslinie zur Vorsicht: Kurzfristige Übertreibungen können jederzeit in technische Gegenbewegungen münden, ohne dass der übergeordnete Trend damit infrage gestellt würde. Solange Rücksetzer oberhalb der 200-Tage-Linie auslaufen, bleibt das langfristige Bild positiv.

Unterstützungen und Widerstände: Mehrere Auffangzonen unterhalb des Hochs

Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine erste kurzfristige Unterstützung ergibt sich aus dem jüngsten Konsolidierungsbereich um 108 bis 110 Euro, der durch die Kurse Ende Juli und Anfang August 2026 geprägt wurde. Darunter stellt der Bereich um 100 bis 102 Euro eine wichtige mittelfristige Auffangzone dar, da hier im Juni und Juli 2026 mehrfach Drehpunkte im Kursverlauf lagen. Fällt die Aktie darunter, rückt die Zone um 90 bis 95 Euro in den Fokus, in der sich im Frühjahr 2026 wiederholt Wendepunkte ausgebildet haben. Auf der Oberseite fungiert das aktuelle Hoch bei 112,70 Euro als unmittelbarer Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends öffnen, während ein Scheitern an dieser Marke kurzfristig Gewinnmitnahmen und eine Rückkehr in die genannten Unterstützungsbereiche begünstigen könnte.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BNP Paribas (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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