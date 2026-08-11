🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)

    Chartanalyse

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    BNP Paribas A: Vom Seitwärtsmarkt zur Kursverdopplung am Drei-Jahres-Hoch

    Die BNP-Paribas-A-Aktie hat sich in drei Jahren vom Seitwärtsläufer zum klaren Bullenmarkt-Titel entwickelt. Der Kurs notiert am Drei-Jahres-Hoch, deutlich über der 200-Tage-Linie, mit klar definierten Unterstützungen – doch die Luft nach oben wird charttechnisch dünner.

    Chartanalyse - BNP Paribas A: Vom Seitwärtsmarkt zur Kursverdopplung am Drei-Jahres-Hoch
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Drei-Jahres-Perspektive: Vom Seitwärtsmarkt zum klaren Aufwärtstrend

    Auf Sicht der letzten drei Jahre zeigt die BNP-Paribas-A-Aktie eine deutliche Transformation vom moderaten Seitwärtstrend hin zu einem klaren Aufwärtstrend. Im Sommer 2023 notierte der Titel noch im Bereich um 59 bis 60 Euro. Nach einer Schwächephase im Herbst 2023 mit einem markanten Zwischentief bei rund 53,60 Euro am 30. Oktober 2023 setzte eine nachhaltige Erholung ein. Ab Ende 2023 etablierte sich ein stabiler Aufwärtstrend, der über mehrere Wellen hinweg anhielt. Zwischenkorrekturen – etwa im Februar 2024 mit Kursen knapp unter 54 Euro – wurden jeweils zügig wieder aufgeholt. Im weiteren Verlauf beschleunigte sich der Trend deutlich: Aus Kursen um 70 Euro Mitte 2025 entwickelte sich ein dynamischer Anstieg, der die Aktie schließlich bis in den dreistelligen Bereich führte. Das aktuelle Drei-Jahres-Hoch liegt bei 112,70 Euro vom 10. August 2026 und markiert zugleich das obere Ende einer klar aufwärts gerichteten Trendstruktur.

    Aktuelle Lage: Kurs nahe Allzeithoch in der Drei-Jahres-Spanne

    Der jüngste Schlusskurs der BNP-Paribas-A-Aktie liegt bei 112,70 Euro (10. August 2026) und damit exakt auf dem aktuellen Drei-Jahres-Hoch. Das Drei-Jahres-Tief der vorliegenden Datenbasis wurde am 30. Oktober 2023 bei 53,60 Euro erreicht. Ausgehend von diesem Tiefpunkt hat sich der Kurs damit mehr als verdoppelt. Im Verhältnis zur gesamten Drei-Jahres-Spanne bewegt sich die Aktie am oberen Extrem der Bandbreite und signalisiert eine ausgeprägte Stärkephase. Rücksetzer der vergangenen Monate – etwa die Korrektur im Frühjahr 2026 in den Bereich um 80 Euro – haben das übergeordnete Bild nicht beschädigt, sondern sich im Nachhinein als Konsolidierungen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends erwiesen. Die aktuelle Notierung nahe des Hochs unterstreicht, dass die Käuferseite weiterhin dominiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BNP Paribas!
    Long
    104,75€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    119,71€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie: Deutlicher Abstand bestätigt Bullenmarkt

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kursentwicklung deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. Nach der längeren Phase mit Notierungen überwiegend zwischen 70 und 95 Euro in den Monaten vor dem jüngsten Ausbruch ist davon auszugehen, dass der gleitende Durchschnitt im Bereich deutlich unter 100 Euro liegt. Damit ergibt sich ein zweistelliger prozentualer Abstand zwischen aktuellem Kurs von 112,70 Euro und der 200-Tage-Linie. Ein solcher Abstand ist typisch für einen reifen Bullenmarkt und signalisiert einen klar etablierten Aufwärtstrend. Zugleich mahnt die Distanz zur langfristigen Durchschnittslinie zur Vorsicht: Kurzfristige Übertreibungen können jederzeit in technische Gegenbewegungen münden, ohne dass der übergeordnete Trend damit infrage gestellt würde. Solange Rücksetzer oberhalb der 200-Tage-Linie auslaufen, bleibt das langfristige Bild positiv.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Unterstützungen und Widerstände: Mehrere Auffangzonen unterhalb des Hochs

    Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine erste kurzfristige Unterstützung ergibt sich aus dem jüngsten Konsolidierungsbereich um 108 bis 110 Euro, der durch die Kurse Ende Juli und Anfang August 2026 geprägt wurde. Darunter stellt der Bereich um 100 bis 102 Euro eine wichtige mittelfristige Auffangzone dar, da hier im Juni und Juli 2026 mehrfach Drehpunkte im Kursverlauf lagen. Fällt die Aktie darunter, rückt die Zone um 90 bis 95 Euro in den Fokus, in der sich im Frühjahr 2026 wiederholt Wendepunkte ausgebildet haben. Auf der Oberseite fungiert das aktuelle Hoch bei 112,70 Euro als unmittelbarer Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends öffnen, während ein Scheitern an dieser Marke kurzfristig Gewinnmitnahmen und eine Rückkehr in die genannten Unterstützungsbereiche begünstigen könnte.

    BNP Paribas (A)

    -0,62 %
    +1,15 %
    +13,46 %
    +22,54 %
    +39,38 %
    +88,90 %
    +108,30 %
    +152,27 %
    +571,46 %
    ISIN:FR0000131104WKN:887771Indikator:SMA 200 Tage
    BNP Paribas (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BNP Paribas (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 117,60, was eine Steigerung von +4,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse BNP Paribas A: Vom Seitwärtsmarkt zur Kursverdopplung am Drei-Jahres-Hoch Die BNP-Paribas-A-Aktie hat sich in drei Jahren vom Seitwärtsläufer zum klaren Bullenmarkt-Titel entwickelt. Der Kurs notiert am Drei-Jahres-Hoch, deutlich über der 200-Tage-Linie, mit klar definierten Unterstützungen – doch die Luft nach oben wird charttechnisch dünner.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     