Gold steigt trotz steigender Zinsen, der Ölpreis steigt - und Datencenter sind die Immobilienblase 2.0 mit Nvidia als Finanzierer der KI-Blase! Gestern passierte etwas ungewöhnliches: Gold steigt trotz steigender Kapitalmarkt-Zinsen - während der Ölpreis nun beginnt, eine dauerhafte Schließung der Straße von Hormus einzupreisen (das erhöht die Inflationserwartungen). Daher gestern Energie-Aktien mit dem größten Anstieg seit April 2025. Im Fokus der Wall Street aber gestern das 500-Milliarden-Dollar Kreditabsicherungspaket von Nvidia für KI-Infrastruktur - die Zirkel-Finanzierung innerhalb der KI-Blase erreicht damit einen neuen Hochpunkt. Aber die Märkte feiern das nicht mehr, im Gegenteil: der Kredit-Markt sendet nun klare Warn-Signale!

Börsenbrief: Wie Sie Ihr Vermögen mit physischem Gold und Silber dauerhaft schützen

(Werbung)

Das Video "Gold, Zinsen, KI-Blase, Kredit-Warnsignal: wann bricht das System?" sehen Sie hier..