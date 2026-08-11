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    Gold, Zinsen, KI-Blase, Kredit-Warnsignal: wann bricht das System?

    Gestern passierte etwas ungewöhnliches: Gold steigt trotz steigender Kapitalmarkt-Zinsen - während der Ölpreis nun beginnt, eine dauerhafte Schließung der Straße von Hormus einzupreisen

    Gold steigt trotz steigender Zinsen, der Ölpreis steigt - und Datencenter sind die Immobilienblase 2.0 mit Nvidia als Finanzierer der KI-Blase! Gestern passierte etwas ungewöhnliches: Gold steigt trotz steigender Kapitalmarkt-Zinsen - während der Ölpreis nun beginnt, eine dauerhafte Schließung der Straße von Hormus einzupreisen (das erhöht die Inflationserwartungen). Daher gestern Energie-Aktien mit dem größten Anstieg seit April 2025. Im Fokus der Wall Street aber gestern das 500-Milliarden-Dollar Kreditabsicherungspaket von Nvidia für KI-Infrastruktur - die Zirkel-Finanzierung innerhalb der KI-Blase erreicht damit einen neuen Hochpunkt. Aber die Märkte feiern das nicht mehr, im Gegenteil: der Kredit-Markt sendet nun klare Warn-Signale!

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Gold, Zinsen, KI-Blase, Kredit-Warnsignal: wann bricht das System? Gold steigt trotz steigender Zinsen, der Ölpreis steigt - und Datencenter sind die Immobilienblase 2.0 mit Nvidia als Finanzierer der KI-Blase!
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