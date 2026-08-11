TUI Aktie fällt auf 7,3120€ - 11.08.2026

Mit einer Performance von -3,05 % musste die TUI Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der TUI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,63 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,3120€, mit einem Minus von -3,05 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TUI-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,97 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,94 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -16,42 % verloren.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,17 % 1 Monat +6,94 % 3 Monate +13,97 % 1 Jahr -3,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 11.08.2026, 10:35 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss des stark gestiegenen Ölpreises auf die TUI-Aktie, obwohl ein Großteil der Kosten abgesichert sein soll. Diskutiert werden außerdem die bevorstehenden Quartalszahlen, ein möglicher schwacher Buchungstrend und die als unzureichend empfundene Unternehmenskommunikation. Charttechnisch wird ein wiederkehrender Rückfall in Richtung 6 Euro erwartet; zudem werden Short-Covering und hohe Leerverkaufsquoten als Kurstreiber genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,71 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nach einem starken Jahresstart hat der Deutschland-Tourismus im Juni einen deutlichen Dämpfer erhalten. Die Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten meldeten in dem Monat 48,9 Millionen Übernachtungen. Das waren 2,9 Prozent …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von TUI

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -1,19 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -1,42 %.

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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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