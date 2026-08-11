PayPal Aktie schwach im Handel - 11.08.2026

Mit einer Performance von -1,00 % musste die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute bei der PayPal Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Obwohl die PayPal Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +31,18 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die PayPal Aktie damit um +1,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,95 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PayPal um +1,41 % gewonnen.

PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,51 % 1 Monat +25,95 % 3 Monate +31,18 % 1 Jahr -12,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 11.08.2026, 10:37 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Übernahme von PayPal durch Stripe/Advent. Das Angebot von rund 60,50 US-Dollar je Aktie gilt vielen wegen verbesserter Quartalszahlen, angehobener Prognose, Aktienrückkäufen und strategischer Synergien als zu niedrig. Diskutiert werden Nachbesserungen auf etwa 63–70, teils 80–95 US-Dollar, der faire Standalone-Wert sowie die nötige Zustimmung institutioneller Aktionäre. Ohne Konkurrenzbieter bleibt der Ausgang unsicher.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 855 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,47 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Express, Mastercard Registered (A) und Co.

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,37 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,47 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,34 %.

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Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.