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Intel Aktie unter starkem Abgabedruck - 11.08.2026
Am 11.08.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um -1,03 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.
Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.
Intel aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.08.2026
Die Intel Aktie notiert aktuell bei 83,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,03 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,87 € entspricht. Der Kursrückgang der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,03 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Intel Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -20,56 % hinzunehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +6,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,11 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +167,17 % gewonnen.
Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,86 %
|1 Monat
|-8,11 %
|3 Monate
|-20,56 %
|1 Jahr
|+394,13 %
Informationen zur Intel Aktie
Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 423,85 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Intel
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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.