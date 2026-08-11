Intel Aktie unter starkem Abgabedruck - 11.08.2026

Die Intel Aktie notiert aktuell bei 83,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,03 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,87 € entspricht. Der Kursrückgang der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,03 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Intel Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -20,56 % hinzunehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +6,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,11 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +167,17 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,86 % 1 Monat -8,11 % 3 Monate -20,56 % 1 Jahr +394,13 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 11.08.2026, 10:37 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 423,85 Mrd. € wert.

Intel erwägt offenbar, seine Kapitalerhöhung wegen der enormen Nachfrage von 15 auf rund 20 Milliarden US-Dollar auszuweiten. Die Aussicht auf eine stärkere Verwässerung belastet den Kurs. Mit seiner am Montag angekündigten Kapitalerhöhung könnte …

Der Chipkonzern Intel stockt seine laufende Kapitalerhöhung für den Ausbau seiner KI-Kapazitäten um ein Drittel auf. So würden nun neue Aktien im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar (17,3 Mrd Euro) platziert statt der zuvor geplanten 15 Milliarden, …

Intel Corporation (Nasdaq: INTC) today announced the pricing of its previously announced registered public offering of common stock. Intel priced the underwritten public offering of 210,526,315 shares of common stock at a public offering price of …

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,40 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,24 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,43 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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