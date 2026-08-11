Mensch und Maschine Software Aktie schwach im Handel - 11.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Mensch und Maschine Software Aktie. Mit einer Performance von -1,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,41 %, geht es heute bei der Mensch und Maschine Software Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Mensch und Maschine Software abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -4,89 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um -1,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Mensch und Maschine Software um -18,16 % verloren.

Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,07 % 1 Monat +1,37 % 3 Monate -4,89 % 1 Jahr -27,55 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Stand: 11.08.2026, 10:41 Uhr

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 619,94 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Mensch und Maschine Software

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. Nemetschek notiert im Minus, mit -1,56 %.

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Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.