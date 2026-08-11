Deutsche Rohstoff Aktie legt weiter zu - +3,96 % - 11.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Deutsche Rohstoff Aktie. Mit einer Performance von +3,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Rohstoff Aktie. Nach einem Plus von +2,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 89,30€, mit einem Plus von +3,96 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Der heutige Anstieg bei Deutsche Rohstoff konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,79 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Rohstoff um +76,87 % gewonnen.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,92 % 1 Monat +14,29 % 3 Monate -7,79 % 1 Jahr +116,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 11.08.2026, 10:42 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den dynamischen Kursanstieg über 89,42 Euro nach einem Xetra-Schluss bei 84,70 Euro und Erwartungen eines Anstiegs Richtung 100 Euro. Fundamental stützen höhere Ölpreise, die Ausweitung des Bohrprogramms 2026 auf 32 Bohrungen sowie angehobene Produktions-, Umsatz- und EBITDA-Prognosen. Genannt werden Kaufempfehlungen mit Kurszielen von 115 bis 128 Euro und eine günstige Bewertung unter 2x EV/EBITDA; zugleich belastet eine mögliche Wertminderung in Colorado.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 449,49 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Equinor notiert im Plus, mit +1,78 %. ENI notiert im Plus, mit +1,03 %. Shell legt um +0,49 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +1,19 %.

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Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.