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    Besonders beachtet!

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    Monster Beverage Aktie gut behauptet +1,97 % - 11.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Monster Beverage Aktie bisher um +1,97 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Monster Beverage Aktie.

    Besonders beachtet! - Monster Beverage Aktie gut behauptet +1,97 % - 11.08.2026
    Foto: robcartorres - stock.adobe.com

    Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

    Wie hat sich die Monster Beverage-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Monster Beverage Aktie notiert aktuell bei 40,33 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,97 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,78  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Monster Beverage Aktie. Nach einem Plus von +1,20 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,33. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Monster Beverage investiert war, konnte einen Gewinn von +116,15 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monster Beverage Aktie damit um +94,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +84,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +141,31 % gewonnen.

    Monster Beverage Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +94,78 %
    1 Monat +84,62 %
    3 Monate +116,15 %
    1 Jahr +184,80 %
    Stand: 11.08.2026, 10:43 Uhr

    Informationen zur Monster Beverage Aktie

    Es gibt 978 Mio. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,92 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +0,25 %. Keurig Dr Pepper notiert im Plus, mit +0,49 %.

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    Ob die Monster Beverage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monster Beverage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Monster Beverage

    +1,66 %
    +94,78 %
    +84,62 %
    +116,15 %
    +184,80 %
    +198,06 %
    +274,48 %
    +552,29 %
    +1.186,40 %
    ISIN:US61174X1090WKN:A14U5Z
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    Markt Bote
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