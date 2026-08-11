Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Everpure Registered (A). Mit einer Performance von +4,19 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Everpure Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +9,04 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 88,50€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Pure Storage ist ein führender Anbieter von Flash-Speicherlösungen, bekannt für seine leistungsstarken und zuverlässigen Produkte. Das Unternehmen konkurriert mit Dell EMC, NetApp und IBM und hebt sich durch benutzerfreundliche, skalierbare und energieeffiziente Lösungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Everpure Registered (A) über einen Zuwachs von +28,72 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Everpure Registered (A) Aktie damit um +28,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Everpure Registered (A) +57,83 % gewonnen.

Everpure Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +28,35 % 1 Monat +36,09 % 3 Monate +28,72 % 1 Jahr +77,72 %

Informationen zur Everpure Registered (A) Aktie

Stand: 11.08.2026, 10:45 Uhr

Es gibt 332 Mio. Everpure Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,42 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von IBM, NetApp und Co.

IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,48 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -0,17 %. Dell Technologies Registered (C) verliert -0,59 %

Everpure Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Everpure Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Everpure Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.