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    IPO/Hype um Humanoide Roboter

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    Ansturm auf Aktien von Unitree

    Für Sie zusammengefasst
    • Unitree-Börsengang lockt 8.300-mal mehr Orders
    • Roboter begeistern, doch ihr Markt bleibt klein
    • Chinesischer KI-Börsenhype treibt die Nachfrage
    IPO/Hype um Humanoide Roboter - Ansturm auf Aktien von Unitree
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PEKING (dpa-AFX) - Der Börsengang des chinesischen Herstellers humanoider Roboter Unitree stößt nach bisherigen Zahlen auf enorme Nachfrage. Bei der Zeichnung für Privatanleger wurden rund 8.300-mal so viele Aktien bestellt wie zunächst angeboten, wie aus Angaben der Shanghaier Börse vom Dienstag hervorgeht.

    Unitree möchte mit dem Börsengang gut sechs Milliarden Yuan einnehmen (etwa 790 Millionen Euro). Der erste Handelstag steht bislang nicht fest.

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    Roboter als Fernsehstars

    Unitree ist eines der bekanntesten jungen Technologieunternehmen Chinas. Seine humanoiden Roboter tanzten bei der Frühlingsfest-Gala des Staatssenders CCTV, die jedes Jahr Hunderte Millionen Menschen verfolgen. Videos mit Saltos, Boxkämpfen und Laufübungen sorgen in sozialen Netzwerken immer wieder für Aufmerksamkeit.

    Das Unternehmen aus der ostchinesischen Stadt Hangzhou baut sowohl humanoide Roboter als auch vierbeinige Roboterhunde. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stattete Unitree bei seiner letzten China-Reise einen Besuch ab.

    Viele Anbieter, kleiner Markt

    Humanoide Roboter gelten als großes Zukunftsfeld. Sie sollen später einmal in Fabriken, Lagerhallen, Geschäften und Haushalten eingesetzt werden. Auch der US-Elektroautobauer Tesla arbeitet unter der Führung von Elon Musk an einem solchen Roboter mit dem Namen Optimus. Der Markt steht jedoch noch am Anfang. In China tummeln sich zahlreiche Hersteller, doch der breite produktive Einsatz humanoider Roboter steht noch aus.

    Hype um KI-Aktien

    Der Ansturm auf Unitree passt zum allgemeinen Börsenhype um chinesische Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und moderne Computertechnik. Ende Juli sorgte der Speicherchip-Hersteller CXMT für Aufsehen. Seine Aktie stieg am ersten Handelstag um 466 Prozent. Auch andere chinesische Entwickler von KI-Chips verzeichneten bei ihren Börsendebüts Kursgewinne von mehreren Hundert Prozent.

    Allerdings schwankten chinesische Technologieaktien zuletzt stark. Nach hohen Kursgewinnen gerieten viele Werte zeitweise deutlich unter Druck. Die Börsenaufsicht wurde aktiv, staatliche Investoren kauften Aktien, um den Markt zu stabilisieren./jpt/DP/mis

     

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    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 189,9 auf Tradegate (11. August 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +42,05 %/+65,72 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um NVIDIAs Bewertung und Wachstumsperspektiven. Das KGV von etwa 21 gilt im Vergleich zum historischen Schnitt um 40 als moderat, sofern die KI-Nachfrage anhält. Unterstützend wirken hohe Margen, Cashflows, geringe Verschuldung sowie Wachstum in Networking, Software, Inference, Robotik und Automotive. Risiken sehen Nutzer in nachlassendem Wachstum, Überkapazitäten, sinkenden Margen und allgemeinen Marktkorrekturen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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