🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPATRIZIA AktievorwärtsNachrichten zu PATRIZIA

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research bestätigt „Buy“ für Patrizia
    • Kursziel bleibt bei 11 Euro nach Quartalszahlen
    • Gute Kennziffern lassen Jahresziele konservativ
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 11 Euro
    Foto: PATRIZIA SE

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe unerwartet qualitative Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern erschienen die Jahresziele konservativ./rob/edh/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    PATRIZIA

    +1,20 %
    +5,35 %
    -8,39 %
    +2,03 %
    +0,27 %
    -20,06 %
    -64,40 %
    -60,13 %
    -59,79 %
    ISIN:DE000PAT1AG3WKN:PAT1AG
    PATRIZIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie

    Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 7,62 auf Tradegate (11. August 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um +5,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 697,25 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,28 %/+19,05 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 11 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,00, was eine Steigerung von +45,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PATRIZIA - PAT1AG - DE000PAT1AG3

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PATRIZIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 11 Euro Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe unerwartet qualitative Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Philipp …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     