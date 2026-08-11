Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 7,62 auf Tradegate (11. August 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um +5,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,39 %.

Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 697,25 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,28 %/+19,05 % bedeutet.