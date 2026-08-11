ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 11 Euro
- Warburg Research bestätigt „Buy“ für Patrizia
- Kursziel bleibt bei 11 Euro nach Quartalszahlen
- Gute Kennziffern lassen Jahresziele konservativ
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe unerwartet qualitative Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern erschienen die Jahresziele konservativ./rob/edh/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 7,62 auf Tradegate (11. August 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um +5,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,39 %.
Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 697,25 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,28 %/+19,05 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 11 Euro
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Community Beiträge zu PATRIZIA - PAT1AG - DE000PAT1AG3
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Die Zahlen sind wirklich beeindruckend.
Zahlen zum Q1 2026
Corporate | 11 Mai 2026 17:37
PATRIZIA: Starkes Wachstum bei EBITDA und Periodenüberschuss in 3M 2026
Diesen lächerlichen Kurs hat auch der CEO Dr. Asoka Wöhrmann genutzt und gestern für 368.000 € Patrizia Aktien gekauft.