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    Heimischer Markt bricht ein

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    China-Autos stürzen ab – jetzt drängen die Hersteller ins Ausland

    Chinas Automarkt schwächelt weiter: Inlandsverkäufe fallen, Exporte boomen. Der Preiskampf treibt Hersteller verstärkt auf Auslandsmärkte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Inlandsverkäufe sinken zehnten Monat in Folge
    • Exporte steigen um 88,2 Prozent auf 923.000
    • Preiskampf und schwache Nachfrage treiben Expansion
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Heimischer Markt bricht ein - China-Autos stürzen ab – jetzt drängen die Hersteller ins Ausland
    Foto: Johannes Neudecker - dpa

    Chinas Autoverkäufe sind den zehnten Monat in Folge gesunken, allerdings hat sich das Tempo des Rückgangs verlangsamt, wie Reuters berichtet. Dies steht im Gegensatz zu einem starken Exportwachstum, da die Autohersteller ihre Expansion im Ausland verstärken, um dem harten Wettbewerb auf dem größten Automarkt der Welt entgegenzuwirken. Der Rückgang unterstreicht die umfassenderen Belastungen in Chinas Wirtschaft, wo die schleppende Konsumlaune der privaten Haushalte dazu geführt hat, dass die Exporte einen größeren Anteil am Wachstum tragen. Die Inlandsverkäufe sanken im Juli gegenüber dem Vorjahr um 21,1 Prozent auf 1,47 Millionen Fahrzeuge, während die Exporte um 88,2 Prozent auf 923.000 Einheiten stiegen, wie Daten des chinesischen Pkw-Verbandes am Dienstag zeigten.

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    Hinter der Schwäche steckt ein Mix aus konjunkturellen und branchenspezifischen Problemen. Viele chinesische Haushalte halten sich angesichts der schwachen Wirtschaftsentwicklung mit größeren Anschaffungen zurück. Besonders preissensible Käufer bekommen zudem weniger Unterstützung vom Staat. Nach Kürzungen bei Fördermaßnahmen brachen die Verkäufe von Fahrzeugen unter 80.000 Yuan (10.300 Euro) in den ersten fünf Monaten besonders stark ein. Bei Verbrennern lag das Minus in dieser Preisklasse bei 34 Prozent, bei elektrifizierten Modellen sogar bei 43 Prozent.

    Zusätzlichen Druck erzeugen die hohen Ölpreise. Nach Einschätzung des chinesischen Pkw-Verbandes treffen sie vor allem Fahrzeuge mit Benzinmotor und beschleunigen gleichzeitig den Wechsel zu elektrifizierten Modellen. Hinzu kommt der seit Jahren erbittert geführte Preiskampf. Zahlreiche Hersteller haben Rabatte gewährt und immer neue Modelle auf den Markt gebracht. Das belastet die Margen und kann Käufer dazu verleiten, Anschaffungen aufzuschieben, weil sie auf weitere Preisnachlässe oder neue Modelle warten. Besonders stark unter Druck steht deshalb der klassische Verbrennermarkt. Elektroautos und Plug-in-Hybride halten sich vergleichsweise besser. Ihr Anteil am chinesischen Pkw-Markt lag im Juli bei rund zwei Dritteln. Der Strukturwandel hin zum Elektroauto setzt sich damit trotz des insgesamt schwachen Marktes fort.

    Für Chinas Hersteller wird das Ausland gleichzeitig immer wichtiger. Die großen Produktionskapazitäten treffen im Heimatmarkt auf eine schwächere Nachfrage und intensiven Wettbewerb. Der Export bietet Herstellern deshalb die Möglichkeit, zusätzliche Fahrzeuge abzusetzen und ihre Werke besser auszulasten. Bereits im Juni waren die Ausfuhren um mehr als 82 Prozent gestiegen, im Juli folgte ein Plus von mehr als 88 Prozent.

    Das erhöht zugleich den Wettbewerbsdruck auf Hersteller außerhalb Chinas. Marken wie BYD und Geely drängen verstärkt nach Europa, Südostasien und in andere Wachstumsmärkte. Niedrigere Produktionskosten und aggressive Preise helfen chinesischen Autobauern dabei, dort Marktanteile zu gewinnen. Ein Ende dieser Entwicklung ist vorerst nicht absehbar. AlixPartners erwartet, dass chinesische Hersteller 2026 fast zehn Millionen Fahrzeuge exportieren könnten, nach 7,1 Millionen im vergangenen Jahr. Der schwache Heimatmarkt könnte die Expansion ins Ausland damit weiter beschleunigen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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