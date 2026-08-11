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    Seitwärtsstrategien

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    Allianz steuert nach Rekordquartal auf hohe Jahresziele zu

    Ein starkes Kerngeschäft und Aktienrückkäufe stützen die Allianz-Aktie. Discount-, Bonus-Zertifikate und Aktienanleihen bieten unterschiedliche Puffer für eine defensive Positionierung.

    Die Allianz (DE0008404005) hat in Q2 operativ überraschend stark abgeschnitten und steuert auf ein weiteres Rekordjahr zu. Das operative Ergebnis stieg um knapp 11 Prozent auf den Rekordwert von 4,87 Mrd. Euro. Analysten hatten lediglich 4,6 Mrd. Euro erwartet. Unter dem Strich sank der Nettogewinn allerdings von 2,84 auf 2,6 Mrd. Euro und verfehlte damit die Erwartungen. Grund waren u.a. deutlich höhere Restrukturierungskosten von 643 Mio. Euro. Sie hängen auch mit der beschleunigten Stilllegung von IT-Systemen im Zuge verstärkter KI-Nutzung zusammen. Die Allianz hält an ihrem Jahresziel von 16,4 bis 18,4 Mrd. Euro operativem Gewinn fest, deutete aber Ambitionen für die obere Hälfte der Spanne an. Auch der Aktienrückkauf läuft: Von den geplanten bis zu 2,5 Mrd. Euro waren bis Ende Juni 1,4 Mrd. Euro umgesetzt. 

    Discount-Strategie mit 5,1 Prozent Puffer (Dezember) 

    Beim Discounter der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK5Q9M4 errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap bei 430 Euro und dem Preis von 413,30 Euro eine Rendite von 16,70 Euro oder 12,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 auf oder über Cap notiert. Andernfalls Aktienlieferung. 

    Bonus-Strategie mit 12,6 Prozent Puffer (März) 

    Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (DE000SJ933B0) ist mit einem Bonus-Level und Cap von 460 Euro ausgestattet. Wird die Barriere bei 380 Euro bis zum 19.3.27 nie verletzt, erhalten Anleger den Höchstbetrag, ansonsten eine Aktie. Beim Kaufpreis von 430,20 Euro liegt der maximale Gewinn bei 29,80 Euro, was 10,7 Prozent p.a. entspricht. Pricing mit knapp 1 Prozent Abgeld!  

    Einkommensstrategie mit 9,2 Prozent Kupon p.a. (Juni)    

    Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DN3MR95) zahlt einen Kupon von 9,2 Prozent p.a.; durch den Kaufkurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 9,6 Prozent, sofern die Aktie am 18.6.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 425 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 2 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 425 Euro, Bruchteile im Barausgleich). 

    ZertifikateReport-Fazit: Operativ übertrifft die Allianz die Erwartungen und steuert auf die obere Hälfte ihrer Jahresprognose zu. Belastungen durch den IT-Umbau drücken zwar den Nettogewinn, starke Kerngeschäfte und Aktienrückkäufe unterstützen den Kurs. Wer sich lieber mit Sicherheitspuffer positioniert, kann mit Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung profitieren und moderate Rücksetzer verkraften.  

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz Aktien oder von Anlageprodukten auf Allianz Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Allianz steuert nach Rekordquartal auf hohe Jahresziele zu Die Allianz steuert auf das obere Ende der Jahresprognose zu – wer sich auf Allzeithoch lieber mit Sicherheitspuffer engagieren will, sichert sich mit einem Zertifikat zudem die Chance auf attraktive Seitwärtsrenditen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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